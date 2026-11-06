¿Qué le pidió Nasry Asfura al presidente del Real Madrid, Florentino Pérez?

Madrid, España.- El presidente hondureño, Nasry 'Tito' Asfura, quien este jueves concluyó su visita a España, donde asistió a la XXX Cumbre Iberoamericana, invitó al titular del Real Madrid, Florentino Pérez, a que visite Honduras para que conozca las oportunidades que ofrece a la inversión en obras de infraestructura.

"Lo invité para que pueda ir a Honduras. Hablamos del tema de construcción, porque Honduras viene con bastantes proyectos de construcción de carreteras y otras obras, y si estuviese interesado en invertir en Honduras", dijo Asfura, resalta un comunicado de la Casa Presidencial en Tegucigalpa.

El gobernante calificó la reunión con el presidente del Real Madrid como "una experiencia positiva" en la que además se habló "sobre el desarrollo del fútbol y las oportunidades de ampliar la presencia de las academias deportivas vinculadas al club -español- en Honduras".