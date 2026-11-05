La Concepción sigue en riesgo hídrico alto y Los Laureles supera el 90%

Tegucigalpa, Honduras.- El comportamiento de los principales embalses que abastecen de agua potable a la capital mantiene la atención de las autoridades, debido a que la represa La Concepción continúa en el rango de riesgo hídrico alto, de acuerdo al último reporte de la Unidad Municipal de Agua Potable y Saneamiento (UMAPS).
Aunque Los Laureles presenta condiciones favorables, el panorama es diferente para el embalse Concepción, que permanece en la categoría de riesgo alto al encontrarse por debajo del 50% de su capacidad.
Y es que la clasificación de la UMAPS establece que los niveles inferiores al 50% altos se consideran riesgo alto. Actualmente, La Concepción alcanza un 43.15%, un embalse importante que abastece al 60% de la población capitalina.
En el caso de Los Laureles, el almacenamiento alcanza los 9.4 millones de metros cúbicos con un nivel de embalse de 1,031.90 metros sobre el nivel del mar. Su condición se mantiene en riesgo hídrico bajo.
El comportamiento de este embalse muestra una reducción respecto al reporte del 31 de octubre, cuando registraba un 93.37% de almacenamiento. En cinco días, el porcentaje disminuyó 3.20 puntos, una variación que mantiene bajo seguimiento el comportamiento de las reservas.
Por su parte, la represa Concepción almacena 15.6 millones de metros cúbicos de agua y el nivel del embalse se encuentra en 1,141.10 metros cúbicos; su clasificación continúa en riesgo hídrico alto.
La situación de Concepción también refleja una leve disminución en comparación con el último reporte del 31 de octubre, y que ese mes el embalse registraba un 43.38%, por lo que en cinco días perdió 0.23 puntos porcentuales de su capacidad.
En cuanto a la producción de agua potable, la planta de Los Laureles reporta 500 litros por segundo, mientras que la planta de Concepción registra una producción de 850 litros por segundo.
El informe también detalla que el caudal de trasvase entre los embalses es de 235 litros por segundo, una operación que forma parte de las medidas para mantener las reservas y aprovechar el recurso disponible en los sistemas de abastecimiento.