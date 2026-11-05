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La Concepción sigue en riesgo hídrico alto y Los Laureles supera el 90%

Ambos embalses reportaron una disminución en sus niveles respecto al 31 de octubre, aunque Concepción sigue siendo el sistema con mayor alerta por su bajo almacenamiento

  • Actualizado: 05 de noviembre de 2026 a las 16:55
La Concepción sigue en riesgo hídrico alto y Los Laureles supera el 90%

Los Laureles mantiene condiciones favorables con un 90.17% de almacenamiento y La represa Concepción continúa en riesgo hídrico alto al registrar un 43.15% de su capacidad.

 Foto: David Romero/EL HERALDO

Tegucigalpa, Honduras.- El comportamiento de los principales embalses que abastecen de agua potable a la capital mantiene la atención de las autoridades, debido a que la represa La Concepción continúa en el rango de riesgo hídrico alto, de acuerdo al último reporte de la Unidad Municipal de Agua Potable y Saneamiento (UMAPS).

Aunque Los Laureles presenta condiciones favorables, el panorama es diferente para el embalse Concepción, que permanece en la categoría de riesgo alto al encontrarse por debajo del 50% de su capacidad.

Y es que la clasificación de la UMAPS establece que los niveles inferiores al 50% altos se consideran riesgo alto. Actualmente, La Concepción alcanza un 43.15%, un embalse importante que abastece al 60% de la población capitalina.

En el caso de Los Laureles, el almacenamiento alcanza los 9.4 millones de metros cúbicos con un nivel de embalse de 1,031.90 metros sobre el nivel del mar. Su condición se mantiene en riesgo hídrico bajo.

Represa Los Laureles baja al 91% de su capacidad en cuestión de tres semanas

El comportamiento de este embalse muestra una reducción respecto al reporte del 31 de octubre, cuando registraba un 93.37% de almacenamiento. En cinco días, el porcentaje disminuyó 3.20 puntos, una variación que mantiene bajo seguimiento el comportamiento de las reservas.

Por su parte, la represa Concepción almacena 15.6 millones de metros cúbicos de agua y el nivel del embalse se encuentra en 1,141.10 metros cúbicos; su clasificación continúa en riesgo hídrico alto.

La situación de Concepción también refleja una leve disminución en comparación con el último reporte del 31 de octubre, y que ese mes el embalse registraba un 43.38%, por lo que en cinco días perdió 0.23 puntos porcentuales de su capacidad.

Represa Los Laureles baja su nivel, mientras La Concepción sigue en alerta

En cuanto a la producción de agua potable, la planta de Los Laureles reporta 500 litros por segundo, mientras que la planta de Concepción registra una producción de 850 litros por segundo.

El informe también detalla que el caudal de trasvase entre los embalses es de 235 litros por segundo, una operación que forma parte de las medidas para mantener las reservas y aprovechar el recurso disponible en los sistemas de abastecimiento.

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Marbin López
Marbin López
Periodista

Licenciado en Periodismo, egresado de la UNAH. Periodista de la sección Metro desde 2023. Contador de historias, formado en reportajes de periodismo cultural. Creador de pódcast de poesía, apasionado por la literatura e historia de Honduras.

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