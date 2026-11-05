La Concepción sigue en riesgo hídrico alto y Los Laureles supera el 90%

Tegucigalpa, Honduras.- El comportamiento de los principales embalses que abastecen de agua potable a la capital mantiene la atención de las autoridades, debido a que la represa La Concepción continúa en el rango de riesgo hídrico alto, de acuerdo al último reporte de la Unidad Municipal de Agua Potable y Saneamiento (UMAPS).

Aunque Los Laureles presenta condiciones favorables, el panorama es diferente para el embalse Concepción, que permanece en la categoría de riesgo alto al encontrarse por debajo del 50% de su capacidad.

Y es que la clasificación de la UMAPS establece que los niveles inferiores al 50% altos se consideran riesgo alto. Actualmente, La Concepción alcanza un 43.15%, un embalse importante que abastece al 60% de la población capitalina.

En el caso de Los Laureles, el almacenamiento alcanza los 9.4 millones de metros cúbicos con un nivel de embalse de 1,031.90 metros sobre el nivel del mar. Su condición se mantiene en riesgo hídrico bajo.