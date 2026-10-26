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Los Laureles roza su máxima capacidad, pero La Concepción sigue en riesgo hídrico alto

El comportamiento de las reservas mantiene la atención sobre el suministro de agua en el Distrito Central, especialmente ante la proximidad del período seco

  • Actualizado: 26 de octubre de 2026 a las 09:08
Los Laureles roza su máxima capacidad, pero La Concepción sigue en riesgo hídrico alto

UMAPS reiteró el llamado a la población capitalina para hacer un uso responsable del recurso hídrico ante la llegada de un próximo período seco.

 Foto: EL HERALDO

Tegucigalpa, Honduras.- La represa Los Laureles está al 98.41% de su capacidad y La Concepción al 43.41%, lo que mantiene en alto el nivel de riesgo hídrico en el Distrito Central, según el informe más reciente de la Unidad Municipal de Agua Potable y Saneamiento (UMAPS), divulgado este lunes 26 de octubre de 2026.

De acuerdo con los datos oficiales, Los Laureles almacena 10.126 millones de metros cúbicos de agua y registra un nivel de 1,032.60 metros sobre el nivel del mar.

En cuanto a la producción de agua potable, la planta reporta un caudal de 500 litros por segundo, mientras que sus reservas se encuentran cerca de alcanzar la capacidad máxima del embalse.

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En cambio, la situación de la represa La Concepción sigue siendo compleja, debido a que su nivel de almacenamiento permanece por debajo de la mitad de su capacidad total, pese a la recuperación registrada durante las últimas semanas.

Niveles de las dos principales represas del Distrito Central este lunes 26 de octubre.

Niveles de las dos principales represas del Distrito Central este lunes 26 de octubre.

 (Foto: Cortesía redes)

Según el reporte de la UMAPS, este embalse acumula 15.717 millones de metros cúbicos de agua y presenta un nivel de 1,141.20 metros sobre el nivel del mar, con una producción en la planta de tratamiento de 700 litros por segundo.

Asimismo, el informe detalla que el sistema mantiene un caudal de trasvase de 513 litros por segundo, como parte de las operaciones relacionadas con el manejo de las reservas de agua que abastecen a la capital hondureña.

Sin embargo, el incremento en las reservas de Los Laureles no ha sido suficiente para reducir el riesgo hídrico general, ya que La Concepción es la represa de mayor capacidad del Distrito Central y continúa con niveles de almacenamiento inferiores al 50%.

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Ante este panorama, las autoridades mantienen el monitoreo constante de ambos embalses durante la etapa final de la temporada lluviosa, con la atención puesta en la disponibilidad de agua para los próximos meses.

Además, la UMAPS reiteró el llamado a la población capitalina para hacer un uso responsable del recurso hídrico, debido a la proximidad de un nuevo período seco que podría ejercer presión sobre las reservas disponibles.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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