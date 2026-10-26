Los Laureles roza su máxima capacidad, pero La Concepción sigue en riesgo hídrico alto

Tegucigalpa, Honduras.- La represa Los Laureles está al 98.41% de su capacidad y La Concepción al 43.41%, lo que mantiene en alto el nivel de riesgo hídrico en el Distrito Central, según el informe más reciente de la Unidad Municipal de Agua Potable y Saneamiento (UMAPS), divulgado este lunes 26 de octubre de 2026. De acuerdo con los datos oficiales, Los Laureles almacena 10.126 millones de metros cúbicos de agua y registra un nivel de 1,032.60 metros sobre el nivel del mar. En cuanto a la producción de agua potable, la planta reporta un caudal de 500 litros por segundo, mientras que sus reservas se encuentran cerca de alcanzar la capacidad máxima del embalse.

En cambio, la situación de la represa La Concepción sigue siendo compleja, debido a que su nivel de almacenamiento permanece por debajo de la mitad de su capacidad total, pese a la recuperación registrada durante las últimas semanas.

Según el reporte de la UMAPS, este embalse acumula 15.717 millones de metros cúbicos de agua y presenta un nivel de 1,141.20 metros sobre el nivel del mar, con una producción en la planta de tratamiento de 700 litros por segundo. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Asimismo, el informe detalla que el sistema mantiene un caudal de trasvase de 513 litros por segundo, como parte de las operaciones relacionadas con el manejo de las reservas de agua que abastecen a la capital hondureña. Sin embargo, el incremento en las reservas de Los Laureles no ha sido suficiente para reducir el riesgo hídrico general, ya que La Concepción es la represa de mayor capacidad del Distrito Central y continúa con niveles de almacenamiento inferiores al 50%.