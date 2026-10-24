Vehículos decomisados y no reclamados por más de 90 días podrán enviarse a reciclaje

Tegucigalpa, Honduras.- Las motocicletas y otros vehículos decomisados por la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT) que permanezcan durante más de 90 días en los planteles municipales sin ser reclamados podrán ser enviados a reciclaje, informó la Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC).

La medida contempla la evaluación de las unidades que hayan superado ese plazo para determinar su estado y establecer si corresponde incorporarlas al proceso de disposición final.

Según el comunicado municipal, los vehículos que cumplan con las condiciones para este procedimiento podrán ser entregados a una empresa recicladora, una vez completados los trámites correspondientes.