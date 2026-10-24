Vehículos decomisados y no reclamados por más de 90 días podrán enviarse a reciclaje

Tegucigalpa, Honduras.- Las motocicletas y otros vehículos decomisados por la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT) que permanezcan durante más de 90 días en los planteles municipales sin ser reclamados podrán ser enviados a reciclaje, informó la Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC).
La medida contempla la evaluación de las unidades que hayan superado ese plazo para determinar su estado y establecer si corresponde incorporarlas al proceso de disposición final.
Según el comunicado municipal, los vehículos que cumplan con las condiciones para este procedimiento podrán ser entregados a una empresa recicladora, una vez completados los trámites correspondientes.
¿Qué deben hacer los propietarios?
La AMDC hizo un llamado a los propietarios de motocicletas y vehículos retenidos para que realicen las gestiones necesarias ante las autoridades y eviten que sus unidades sean incluidas en el proceso de disposición final.
Los dueños de los automotores deben consultar su situación y completar los procedimientos correspondientes antes de que sus vehículos sean evaluados para su posible envío a reciclaje.
La municipalidad señaló que el procedimiento se aplicará a las unidades que permanezcan más de 90 días sin ser reclamadas en los planteles municipales.
Cabe recordar que, con la operación "Fuera Chatarra" puesta en marcha en los últimos meses dentro del Distrito Central, se han decomisado más de 150 vehículos chatarra.
Además, las autoridades municipales informaron que han colocado más de 1,000 avisos en distintos puntos de la capital. Por esta razón, se advirtió que, los vehículos que tienen más de tres meses sin ser reclamados, pasarán a ser objetos de reciclaje.