Alcaldía detecta irregularidades en el 60% de los comercios chinos requeridos

Tegucigalpa, Honduras.- Más de 90 comercios de origen chino han sido requeridos por la Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC) tras una serie de inspecciones en las ciudades de Tegucigalpa y Comayagüela. De acuerdo con datos brindados por el Juzgado de Policía Municipal, alrededor del 60% de los establecimientos revisados presenta algún tipo de irregularidad. Fredy Casasola, juez de Policía de la Alcaldía, informó que la semana pasada fueron requeridos 78 negocios en Comayagüela, mientras que esta semana comenzaron las inspecciones en Tegucigalpa.

Hasta el mediodía de este lunes, las autoridades habían requerido otros 13 establecimientos en Tegucigalpa y sus alrededores, sumando un total de 91 locales. Casasola indicó que los operativos continuarán durante la semana en distintos sectores del Distrito Central, con el propósito de revisar la documentación de los negocios y determinar si cumplen con las disposiciones municipales. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Las inspecciones comenzaron luego de que comerciantes hondureños denunciaran presuntas prácticas de competencia desleal por parte de establecimientos de capital chino que operan en Comayagüela.

Irregularidades

Entre los documentos solicitados figuran los permisos de operación, las declaraciones de volúmenes de venta presentadas ante la municipalidad y los comprobantes de pago de impuestos municipales y bienes inmuebles, según corresponda. “Nosotros a todas las tiendas, tengan o no el permiso de operación, les estamos requiriendo para verificarles que los permisos ya extendidos estén al día, que ellos lleven sus declaraciones al día y que sus pagos de bienes inmuebles, pagos de impuestos al día también”, explicó Casasola. El juez señaló que cerca de 57 establecimientos no cuentan con permiso de operación o presentan alguna de las irregularidades identificadas durante las revisiones. La cifra equivale aproximadamente al 60% de los comercios requeridos. Además de la documentación municipal, las autoridades han señalado dudas sobre la procedencia de algunos productos: "Se esta revisando la procedencia de los productos. En muchos de los productos hay contrabando”, manifestó Casasola. Los comerciantes requeridos deberán presentar la documentación solicitada o demostrar que sus permisos, declaraciones y pagos están al día. Si no subsanan los incumplimientos, la Alcaldía podría proceder con la clausura temporal o definitiva de los establecimientos, conforme a la ley y al debido proceso.

Embajador de China