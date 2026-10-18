Las últimas lluvias dejan inundaciones, derrumbes y viviendas dañadas en la capital hondureña

Tegucigalpa, Honduras.- Las últimas lluvias registradas en Tegucigalpa y Comayagüela provocaron inundaciones, deslizamientos de tierra y caída de árboles en distintos sectores, según el reporte del Cuerpo de Bomberos de Honduras. El mayor Sergio Madrid, jefe de Operaciones del Cuerpo de Bomberos, informó que entre los incidentes atendidos se registra una inundación en la colonia La Cañada, además de varios deslizamientos en carreteras y zonas residenciales. Además, continúan las inspecciones en sectores donde persiste el movimiento de tierra. “Se registró una inundación en la colonia La Cañada. Asimismo, se continuó con la supervisión en la colonia Villa Unión, donde ocurrió un derrumbe días atrás y todavía se reporta movimiento de tierra”, detalló Madrid. La situación en Villa Unión continúa en vigilancia debido a la inestabilidad del terreno. El pasado 8 de octubre, un deslizamiento afectó 13 hogares y dejó a más de 70 personas damnificadas, una de las emergencias más graves registradas recientemente en la capital.

En la colonia El Hatillo, un árbol de pino cayó sobre una vivienda y provocó daños parciales en la estructura. De igual manera, en la aldea Zambrano se atendió la caída de otro árbol”, informó el jefe de Operaciones de los bomberos. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Las labores de rescate también formaron parte de la jornada. Madrid indicó que los equipos auxiliaron a una persona en la colonia 21 de Octubre y a una señora que se encontraba atrapada dentro de su vivienda, aunque no precisó si ambas emergencias estuvieron relacionadas con inundaciones o deslizamientos. “Se reportaron dos deslizamientos en la carretera que conduce de Tegucigalpa a Danlí: uno a la altura del kilómetro 11 y otro en el kilómetro 1”, precisó el oficial a EL HERALDO.

A las emergencias en la carretera se sumó un movimiento de tierra en el sector oeste de la capital. El Cuerpo de Bomberos reportó un pequeño deslizamiento en la colonia José Arturo Duarte, colindante con la colonia Ulloa, donde las condiciones del terreno requieren atención. “En el kilómetro 1, a la altura de la colonia Mirador de Oriente, una vivienda sufrió daños”, agregó Madrid.