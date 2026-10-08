Declaran alerta amarilla por 48 horas en la capital ante riesgo a deslizamientos e inundaciones

Tegucigalpa, Honduras.- La Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC) y la Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco) declararon alerta amarilla por 48 horas para el Distrito Central, debido a la saturación de los suelos provocada por las lluvias y al riesgo de nuevos deslizamientos e inundaciones en distintos sectores de la capital. "Copeco emite alerta amarilla y alerta verde para diferentes sectores del territorio nacional debido a las condiciones de humedad y llivias que prevalecen en varias regiones, las cuales pueden generar crecidas de ríos, inundaciones, deslizamientos caída de árboles y otras afectaciones", indicó la institución a través de un boletín emitido la tarde de este jueves. La medida incluye el nivel de alerta amarilla para la capital de Honduras a partir de las 12:00 del mediodía de este jueves 8 de octubre de 2026, por un período de 48 horas. La alerta mantiene activos los equipos municipales y de emergencia para dar atención oportuna a la población, especialmente en las zonas consideradas vulnerables, donde las condiciones del terreno podrían generar movimientos de masa, afectaciones en viviendas, vías de comunicación y otros espacios.

Deslizamientos en la capital

El alcalde del Distrito Central, Juan Diego Zelaya, informó que los equipos de respuesta se encuentran atendiendo a las familias afectadas por el deslizamiento registrado en el sector 3 de la colonia Villa Unión de Comayagüela, donde se desarrollaron labores de rescate y asistencia humanitaria. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse “Gracias a un esfuerzo conjunto y especialmente a la valiosa y oportuna labor del Cuerpo de Bomberos de Honduras, hemos logrado realizar labores de rescate, brindar asistencia humanitaria y acompañar a las familias afectadas por el deslizamiento ocurrido ayer en la colonia Villa Unión, sector 3. Gracias a Dios, no hay perdida de vidas que lamentar" manifestó Zelaya. En este sector de la capital, 13 hogares resultaron afectados y más de 70 personas fueron evacuadas de manera preventiva y trasladadas a albergues seguros, mientras continúan las evaluaciones en el sector.

Como parte de la atención humanitaria, se entregaron raciones de alimentos, kits de limpieza, kits de higiene, pañaleras, latas de leche y colchonetas, destinadas a apoyar a las familias afectadas y atender sus necesidades más inmediatas. El edil capitalino reconoció la labor de los cuerpos de emergencia y de las instituciones que permanecen desplegadas en las zonas afectadas. “Mi reconocimiento y agradecimiento a nuestros valientes bomberos, que siempre están en primera línea cuando nuestra gente más lo necesita, así como a los equipos de Copeco y de la Alcaldía Municipal, que continúan trabajando en la zona”, expresó Zelaya. El director del Sistema Municipal de Gestión de Riesgo (SIMGER), Julio Quiñónez, informó que las familias afectadas por las precipitaciones recibieron asistencia por parte de la municipalidad, con la entrega de frazadas y ayuda humanitaria para atender sus necesidades más urgentes. “Estamos brindando el apoyo necesario a las familias afectadas, entregándoles frazadas y ayuda humanitaria para que puedan contar con lo indispensable mientras se atiende la emergencia”, manifestó Quiñónez.



