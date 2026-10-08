Más de 70 personas afectadas por deslizamiento en colonia Villa Unión de la capital

Tegucigalpa, Honduras.- Más de 70 personas fueron afectadas por un deslizamiento registrado en la colonia Villa Unión de Comayagüela, a raíz de las lluvias registradas en la capital.

En total fueron 13 hogares los afectados y este 8 de octubre ya se desarrollan trabajos de limpieza en la zona.

El alcalde del Distrito Central, Juan Diego Zelaya, informó que el deslizamiento causó el colapso de varias viviendas en el sector tres de la referida colonia.

"Hemos logrado realizar labores de rescate, brindar asistencia humanitaria y acompañar a las familias afectadas por el deslizamiento ocurrido hoy en la colonia Villa Unión, sector 3. Gracias a Dios no hay vidas que lamentar", manifestó el alcalde Juan Diego Zelaya.

El edil añadió que "un total de 13 hogares resultaron afectados y más de 70 personas serán evacuadas preventivamente y, de ser necesario, trasladadas a albergues seguros". Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Entre los damnificados por el deslizamiento en la colonia Villa Unión se contabilizan aproximadamente 50 adultos y 22 niños.