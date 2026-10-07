Cuatro casas colapsan por lluvias en La Laguna y buscan a posibles soterrados

Tegucigalpa, Honduras.- Cuatro viviendas colapsaron la tarde de este miércoles en la colonia La Laguna, en Tegucigalpa, y dejaron a varias personas soterradas, según un reporte preliminar del Cuerpo de Bomberos. El informe establece que alrededor de cuatro personas habrían quedado bajo los escombros tras el colapso de las viviendas. Una de ellas ya fue localizada y rescatada por los equipos de emergencia. Los bomberos mantienen las labores de búsqueda de otras tres personas que, de acuerdo con la información preliminar, permanecerían bajo los escombros.

El incidente fue reportado alrededor de las 4:24 de la tarde, cuando los cuerpos de emergencia recibieron la alerta sobre el colapso de las viviendas en el sector. Los equipos de rescate se desplazaron a la zona para iniciar la búsqueda de las personas que podrían permanecer soterradas. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse De acuerdo con las autoridades, las intensas lluvias serían la causa del colapso. El reporte se mantiene como preliminar mientras continúan las tareas de búsqueda y rescate.