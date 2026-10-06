Unos 763 barrios y colonias de la capital están en riesgo; 220 son propensos a inundaciones

Tegucigalpa, Honduras.- Las lluvias mantienen en vigilancia a una extensa parte de Tegucigalpa y Comayagüela, ya que en la capital hay 763 barrios y colonias en situación de riesgo, de acuerdo con los registros de las autoridades de emergencia.

El dato fue confirmado Sergio Madrid, jefe de Operaciones del Cuerpo de Bomberos de Honduras, quien explicó que dentro de ese universo existen alrededor de 220 sectores propensos a sufrir inundaciones.

“En la ciudad capital hay más de 763 barrios y colonias que están en situación de riesgo. Dentro de ellos hay aproximadamente unos 220 lugares que están propensos a inundaciones”, manifestó Madrid.

El jefe de operaciones mencionó que 10 sectores presentaron incidencias en las últimas lluvias que se registradas en las ciudades gemelas.

Sin embargo, la lista de sectores vulnerables es mucho más amplia en toda la zona urbana, ya que actualmente se identifican alrededor de 50 puntos que requieren atención y vigilancia ante las precipitaciones.

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Entre las zonas mencionadas por el Cuerpo de Bomberos figuran Alto de la Mololoa, La Sosa, La Travesía, La Era y La Fuente, sectores que históricamente han presentado diferentes niveles de vulnerabilidad ante las lluvias.

También se encuentran en el listado la Cantarero López, José Ángel Ulloa, La Brasilia, El Lolo, Zapote Norte y Zapote Centro.