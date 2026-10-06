Unos 763 barrios y colonias de la capital están en riesgo; 220 son propensos a inundaciones

Tegucigalpa, Honduras.- Las lluvias mantienen en vigilancia a una extensa parte de Tegucigalpa y Comayagüela, ya que en la capital hay 763 barrios y colonias en situación de riesgo, de acuerdo con los registros de las autoridades de emergencia.
El dato fue confirmado Sergio Madrid, jefe de Operaciones del Cuerpo de Bomberos de Honduras, quien explicó que dentro de ese universo existen alrededor de 220 sectores propensos a sufrir inundaciones.
“En la ciudad capital hay más de 763 barrios y colonias que están en situación de riesgo. Dentro de ellos hay aproximadamente unos 220 lugares que están propensos a inundaciones”, manifestó Madrid.
El jefe de operaciones mencionó que 10 sectores presentaron incidencias en las últimas lluvias que se registradas en las ciudades gemelas.
Sin embargo, la lista de sectores vulnerables es mucho más amplia en toda la zona urbana, ya que actualmente se identifican alrededor de 50 puntos que requieren atención y vigilancia ante las precipitaciones.
Entre las zonas mencionadas por el Cuerpo de Bomberos figuran Alto de la Mololoa, La Sosa, La Travesía, La Era y La Fuente, sectores que históricamente han presentado diferentes niveles de vulnerabilidad ante las lluvias.
También se encuentran en el listado la Cantarero López, José Ángel Ulloa, La Brasilia, El Lolo, Zapote Norte y Zapote Centro.
A estos puntos se suman la colonia 3 de Mayo, La Iberia y la 21 de Febrero, sectores que también aparecen en registros anteriores de zonas susceptibles a inundaciones o deslizamientos en la capital.
Madrid también mencionó la colonia El Pedregal, La Pradera y el sector de La Cañada como parte de los lugares que deben permanecer bajo vigilancia durante los episodios de lluvia.
La colonia Kennedy y Hato de Enmedio forman igualmente parte de los sectores señalados. Ambos han sido incluidos en anteriores trabajos preventivos de las autoridades debido a problemas relacionados con drenajes y acumulación de agua.
En el caso de Villa Nueva, la colonia más grande de Honduras y Centroamérica, el riesgo abarca diferentes sectores, entre ellos 7A, 1, 2 y 3, además de la colonia Los Pinos.
La presencia de estos sectores en los registros de riesgo no significa que todos enfrenten una emergencia al mismo tiempo. La vulnerabilidad puede aumentar dependiendo de la intensidad y acumulación de las precipitaciones.
Las autoridades municipales han explicado que buena parte de los sectores vulnerables se encuentran cerca de quebradas, ríos, cauces naturales o terrenos con condiciones que pueden favorecer inundaciones y movimientos de tierra.
La Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC) ha informado que, de los más de 1,300 barrios y colonias existentes en la capital, 763 presentan condiciones susceptibles de sufrir afectaciones.
Ante este panorama, la Alcaldía anunció una inversión de 700 millones de lempiras y la intervención de decenas de puntos considerados prioritarios. Entre las medidas preventivas se incluyen trabajos de limpieza y desazolve de tragantes, cunetas, quebradas y sistemas de drenaje.