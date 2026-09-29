Ejecutan más de 60 obras de mitigación para reducir riesgos por lluvias en la capital

Tegucigalpa, Honduras.- El Distrito Central es uno de los municipios más vulnerables del país ante los efectos de las lluvias debido a la cantidad de sectores expuestos a inundaciones, deslizamientos y corrientes de agua

Ante esta situación, La Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC) ejecuta más de 60 proyectos de mitigación en distintos puntos de la capital, principalmente en zonas identificadas como vulnerables durante la temporada lluviosa.

Las acciones preventivas se desarrollan para disminuir las afectaciones y responder ante posibles emergencias que puedan poner en riesgo a la población de Tegucigalpa y Comayagüela.

El alcalde, Juan Diego Zelaya, explicó que las obras incluyen infraestructura destinada a controlar las corrientes de agua y facilitar la movilidad y evacuación de los habitantes en sectores considerados de riesgo.

"Tenemos más de 60 obras que estamos haciendo: canales, gradas, rutas de evacuación, pasos peatonales, puentes, cunetas, manejo de corrientía, que tiene que ver con salvar vidas humanas", explicó Zelaya.