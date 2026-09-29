Ejecutan más de 60 obras de mitigación para reducir riesgos por lluvias en la capital

Tegucigalpa, Honduras.- El Distrito Central es uno de los municipios más vulnerables del país ante los efectos de las lluvias debido a la cantidad de sectores expuestos a inundaciones, deslizamientos y corrientes de agua
Ante esta situación, La Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC) ejecuta más de 60 proyectos de mitigación en distintos puntos de la capital, principalmente en zonas identificadas como vulnerables durante la temporada lluviosa.
Las acciones preventivas se desarrollan para disminuir las afectaciones y responder ante posibles emergencias que puedan poner en riesgo a la población de Tegucigalpa y Comayagüela.
El alcalde, Juan Diego Zelaya, explicó que las obras incluyen infraestructura destinada a controlar las corrientes de agua y facilitar la movilidad y evacuación de los habitantes en sectores considerados de riesgo.
"Tenemos más de 60 obras que estamos haciendo: canales, gradas, rutas de evacuación, pasos peatonales, puentes, cunetas, manejo de corrientía, que tiene que ver con salvar vidas humanas", explicó Zelaya.
De acuerdo con el edil, en la capital existen alrededor de 700 barrios y colonias ubicados en zonas de riesgo, por lo que las autoridades mantienen vigilancia y labores preventivas durante los períodos de lluvia.
La municipalidad busca intervenir puntos donde las precipitaciones pueden generar acumulación de agua, deslizamientos o corrientes que representen una amenaza para las familias que viven en estos sectores.
Otras obras
Además de las obras de mitigación, la Alcaldía mantiene trabajos de mantenimiento vial durante las noches para aprovechar los períodos de menor circulación vehicular y avanzar con el bacheo de las principales calles.
Zelaya indicó que los equipos municipales se trasladaron a la colonia Kennedy, donde se ejecutarán trabajos de bacheo y posteriormente labores de señalización en diferentes sectores de esta zona.
"Seguimos trabajando por las noches en bacheos de la capital. Ahorita nos pasamos con todos los dragones a la colonia Kennedy. Toda la Kennedy la vamos a bachear y señalizar", detalló.
Al inicio de esta administación, el director del Sistema Municipal de Gestión de Riesgo (Simger) y coordinador del Programa de Adaptación Urbana al Cambio Climático del Distrito Central, Julio César Quiñónez Espino, explicó que se destinarán alrededor de 700 millones de lempiras en obras de prevención, mitigación y adaptación urbana.