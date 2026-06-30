La AMDC invierte L130 millones en bacheo nocturno para mejorar calles de la capital

Tegucigalpa, Honduras.- La Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC) ejecuta un plan de rehabilitación vial en Tegucigalpa y Comayagüela con una inversión de 130 millones de lempiras destinados a trabajos de bacheo en distintos puntos de la capital hondureña.

Las autoridades municipales informaron que estos trabajos forman parte de la recuperación de la red vial de la ciudad, que busca atender los tramos más deteriorados y mejorar la movilidad en una ciudad donde el deterioro de las calles ha sido acumulado por años.

El alcalde capitalino, Juan Diego Zelaya, informó que se invirtieron 130 millones de lempiras en bacheo. Las cuadrillas municipales han intervenido más de 60 puntos críticos en diferentes colonias, barrios y avenidas de alto tránsito, donde los daños en la carpeta asfáltica provocaban congestionamientos constantes y riesgos para los conductores.

Las autoridades municipales informaron que los trabajos se realizan principalmente en horario nocturno para evitar afectar el flujo vehicular durante el día.

El edil ha reiterado en diversas ocasiones que esta modalidad de trabajo permite avanzar de manera más eficiente, reduciendo el impacto en la circulación y optimizando el uso de maquinaria como los llamados dragones y personal técnico en los sectores intervenidos.