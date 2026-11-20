La cotización refleja un incremento de L0.0011 en ambos valores respecto al jueves 19 de noviembre, cuando la compra se ubicó en L26.9123 y la venta en L27.0469.

Tegucigalpa, Honduras.- El precio del dólar estadounidense registra un leve aumento este viernes 20 de noviembre de 2026. El tipo de cambio se estableció en L26.9134 para la compra y L27.0480 para la venta, según los datos publicados por el Banco Central de Honduras ( BCH ).

Este comportamiento representa un ligero movimiento al alza del dólar frente al lempira en la jornada cambiaria.

Los precios de compra y venta corresponden a dos operaciones distintas dentro del mercado cambiario. La tasa de compra representa el valor de referencia para adquirir dólares, mientras que la de venta indica el precio de referencia al que se ofrece la divisa.

Por esta razón, ambas cotizaciones presentan valores diferentes y sirven como referencia para las operaciones en el sistema financiero hondureño.La evolución del dólar durante la semanaDurante esta semana, el tipo de cambio mostró una tendencia general a la baja, aunque registró un pequeño repunte este viernes.

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El lunes 16 de noviembre, la compra se situó en L26.9268 y la venta en L27.0614. El martes descendieron a L26.9232 y L27.0578, respectivamente.

Para el miércoles 18 de noviembre, ambas cotizaciones volvieron a bajar hasta L26.9156 en la compra y L27.0502 en la venta. El jueves continuaron disminuyendo y cerraron en L26.9123 y L27.0469.

Finalmente, este viernes el dólar presentó un incremento de L0.0011 en ambos valores respecto a la jornada anterior.

En el mercado hondureño, el BCH publica el tipo de cambio de referencia y administra el mecanismo de subasta de divisas. Las variaciones son seguidas por ciudadanos y empresas, especialmente por quienes realizan operaciones en moneda extranjera o reciben remesas familiares.

ETIQUETA DE TRANSPARENCIA: Esta nota fue elaborada con asistencia de inteligencia artificial y revisada por el equipo editorial.