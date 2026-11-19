Tegucigalpa, Honduras. -La Comisión Técnica Liquidadora mantiene bajo revisión los presupuestos y funciones de varias instituciones gubernamentales, que determinará cuáles podrían cerrar en enero de 2027. El presidente del organismo liquidador, Leonel Núñez, explicó que las evaluaciones buscan identificar dependencias con funciones duplicadas y establecer el impacto que tendría su eventual eliminación dentro de la estructura estatal. "Se está revisando la parte presupuestaria, la parte de funciones; igualmente, se está revisando el impacto que podría tener. De las secretarías que fueron cerradas, no ha ocurrido nada negativo; prácticamente no eran tan necesarias como para poder estar", aseguró.

Eliminar duplicidad de funciones

El funcionario señaló necesario revisar la cantidad de secretarías de Estado, direcciones y proyectos que integran la administración pública, con el propósito de aprovechar mejor los recursos presupuestarios. Sostuvo que las evaluaciones deben permitir que los recursos destinados al gasto corriente y al pago de pasivos laborales se utilicen en áreas prioritarias para el país. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse También indicó que algunos proyectos creados mediante decisiones del Congreso Nacional deben someterse a revisión, debido al gasto presupuestario que representan. "Inclusive hay unos que son creados por el mismo Congreso Nacional, que hay que revisarlos porque esto lo que hacen es generar un gasto innecesario de presupuesto", aseveró.

Semujer y Turismo figuran entre las dependencias señaladas

Entre los ejemplos de dependencias gubernamentales que podrían ser unificadas, Núñez mencionó la Secretaría de Asuntos de la Mujer (Semujer), cuyo presupuesto, según planteó, podría destinarse a Ciudad Mujer. Asimismo, señaló una posible duplicidad de funciones entre la Secretaría de Turismo y el Instituto Hondureño de Turismo. El funcionario consideró que las instituciones deben evaluarse para identificar cuáles funciones pueden integrarse y cuáles requieren mantenerse dentro del aparato estatal. No obstante, planteó que la reducción de dependencias debe acompañarse de una mejor distribución de los recursos y del fortalecimiento de las áreas que considera prioritarias.

Diez instituciones permanecen bajo evaluación para 2027