Atlanta, Estados Unidos.-El fiscal federal de Estados Unidos, Theodore S. Hertzberg, pidió a los hondureños que hayan sido víctimas de presuntos cobros ilegales en el consulado de Honduras en Atlanta que presenten sus denuncias y colaboren con la investigación contra la excónsul Ada Evila Serrano Núñez, detenida por un supuesto esquema de sobornos. En una entrevista con N+ Univision Atlanta, Hertzberg instó a la comunidad hondureña a proporcionar información que permita identificar a otras posibles víctimas y establecer el alcance de las irregularidades que se investigan. "La comunidad puede ayudarnos a combatir el delito. Si saben de algo, denúncienlo. Necesitamos su colaboración para poder actuar", manifestó el fiscal federal.

Las personas que consideren haber sido afectadas por el supuesto esquema pueden comunicarse con las autoridades estadounidenses al número (404) 581-6185. Durante la entrevista, Hertzberg explicó que la captura de Serrano se produjo mediante un operativo sorpresa, cuando aterrizó en Atlanta, sin que supiera que los agentes federales la esperaban. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse "La investigación apenas comienza. Serrano fue arrestada al aterrizar en Atlanta, sin saber que los agentes la esperaban. Sus hijos y el exempleado también fueron arrestados", declaró. Junto a la exfuncionaria también fueron detenidos sus hijos Luis Euceda Serrano, de 39 años, y Ángel Euceda Serrano, de 42, además de Mario Antonio Castellanos Velázquez, de 63 años, quien trabajaba en el consulado hondureño.

Investigan presuntos sobornos en el consulado

Según la investigación federal, el supuesto esquema de sobornos habría funcionado entre 2024 y marzo de 2026, período en el que Serrano ejercía funciones consulares. El fiscal señaló que el caso representa el primero investigado bajo esta ley federal y explicó por qué las autoridades de Atlanta asumieron las pesquisas.