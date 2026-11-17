Teguicigalpa, Honduras.-Walter Licona emprendió un viaje desde Tennessee hasta el Consulado de Honduras en Atlanta, Georgia, para tramitar la doble nacionalidad de su hijo, pero volvió sin el documento. "Salí a las 4 de la mañana, fueron cuatro horas de camino", contó a EL HERALDO Plus. Al llegar, le pidieron una partida de nacimiento apostillada —es decir, certificada para tener validez en el extranjero—, pero no la llevaba. Le indicaron que allí mismo, a un lado, podían resolverle el trámite. "Me dijeron que costaba 150 dólares", recordó. Su esposa reaccionó incrédula ante el cobro: "¿Cómo te pones a creer que vamos a pagar 150 dólares si allá en Tennessee cuesta tres?". El precio que le ofrecieron era 50 veces mayor al costo real en el estado donde reside, una diferencia de 147 dólares. Sin opciones, emprendió el regreso. Lo que Licona vivió en esa ventanilla refleja las irregularidades por las que fue arrestada la excónsul hondureña Ada Evila Serrano Núñez, acusada de cobrar sobornos. "Me tocó irme sin el trámite porque no andaba suficiente dinero; me querían cobrar 150 dólares por un documento que cuesta tres donde vivo", explicó.

Aunque hubiera contado con el efectivo, aseguró que no habría aceptado el trato: "A mí las injusticias no me gustan". Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Originario de Cortés, Honduras, Licona vive desde hace nueve años en Nashville, la capital de Tennessee. Antes de migrar tenía estabilidad, casa y familia. "Yo estaba bien en mi país, porque tenía buen trabajo", afirmó. Sin embargo, su vida dio un giro drástico cuando su hijo nació con espina bífida —una condición en la que la columna vertebral de un bebé no se cierra por completo en el útero— y sin posibilidad de caminar. "Se me vino todo abajo", confesó, al recordar que llegó a un punto en el que ni siquiera tenía comida en su hogar. Entonces se fueron. "¿Era dejar todo o el niño?", se preguntó. Eligieron al niño. "Me tocó salir de mi tierra con el corazón en la mano, sin saber lo que me esperaba en el camino", dijo. No vino con ninguna caravana: "Agarramos camino con mi esposa, y dejamos todo". Hoy el niño estudia en una escuela de Tennessee. "Estoy logrando mi objetivo, que es que mi hijo se supere, sin dejarlo como cualquier niño especial en mi país", afirmó. Por ese objetivo hay que hacer trámites, y en Tennessee no hay consulado de Honduras. Para los hondureños de ese estado, el más cercano está en Atlanta.

Un consulado bajo la lupa

La historia de Licona llega ahora a un consulado bajo escrutinio. El Departamento de Justicia de Estados Unidos informó del arresto de Ada Evila Serrano Núñez, excónsul general de Honduras en Atlanta, acusada de participar en una trama de sobornos y lavado de dinero. También fueron arrestados sus hijos, Luis Euceda Serrano y Ángel Euceda Serrano, y Mario Antonio Castellanos Velásquez, un exempleado del consulado.

Según la acusación, entre julio de 2023 y marzo de 2026, Serrano, en su calidad de cónsul general, exigió y recibió sobornos a cambio de permitir que los clientes de una empresa de Tennessee, Consular Services Company, consiguieran citas en el consulado. Los documentos judiciales describen el mecanismo así: la empresa programaba las citas de sus clientes y les daba transporte hacia el consulado y de regreso. Serrano habría exigido a la empresa un pago por cada persona trasladada. A cambio, según los fiscales, les facilitó el acceso a las citas necesarias para obtener pasaportes, documentos de identidad y otros servicios. También habría ordenado a otras personas, entre ellas Castellanos, que coordinaran directamente con personas vinculadas a la empresa para que sus clientes pudieran entrar tras el pago. Para ocultar el dinero, afirma la acusación, Serrano ordenó que los sobornos en efectivo se entregaran a sus hijos, quienes luego los depositaron en sus cuentas personales en montos de entre $100 y $6,000. Los cargos contra Serrano abarcan la exigencia y cobro de sobornos, conspiración para violar la Ley de Prevención de la Extorsión en el Extranjero (FEPA, por sus siglas en inglés) y conspiración para lavar dinero. Según el Departamento de Justicia, son los primeros cargos presentados en la historia bajo la FEPA.

"Los diplomáticos extranjeros que operan en nuestro país no pueden abusar de su poder para extorsionar sobornos a personas inocentes", dijo el fiscal federal Theodore S. Hertzberg, del Distrito Norte de Georgia.

"A la derecha hay una ventanilla"

Licona no sabe de la acusación por los expedientes, sino por lo que vivió. Al preguntarle por Consular Services Company, dijo que la reconoce. Según su relato, es la empresa del abogado que atendía en una ventanilla junto al consulado. "Uno entra por la puerta y a la derecha hay una ventanilla", explicó. Allí, recordó, "una copia le cuesta 3 o 4 dólares". También conoce gente que pagó para conseguir cita. Dos personas le pidieron el favor de llevarlas a una salida de la carretera, cerca de donde vive, para que un vehículo tipo van las recogiera. "Yo siempre quiero sacar información y les pregunté cómo estaba el asunto", contó a EL HERALDO Plus. Según lo que le explicaron, la furgoneta de pasajeros llevaba a unas 15 personas, entre mujeres, niños y hombres. "Les cobraron como 300 dólares, nada más que los llevaban y los traían, porque supuestamente en el consulado de Atlanta no había citas y el contacto de aquí las conseguía", dijo. Esa tarde, Licona fue a recogerlos de regreso. Por eso solicita al gobierno de Nasry Asfura que los servicios consulares lleguen a Tennessee. Licona dijo que los hondureños de su comunidad están dispuestos a poner de su parte, a pintar, a remodelar una oficina, a ayudar a arreglar los baños.

6,000 dólares fue el monto más alto que se logró cobrar en el consulado de Atlanta, Georgía, bajo la administración la exconsul hondureña Ada Evila Serrano Nuñez