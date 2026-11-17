Licona no sabe de la acusación por los expedientes, sino por lo que vivió. Al preguntarle por Consular Services Company, dijo que la reconoce. Según su relato, es la empresa del abogado que atendía en una ventanilla junto al consulado. "Uno entra por la puerta y a la derecha hay una ventanilla", explicó. Allí, recordó, "una copia le cuesta 3 o 4 dólares".También conoce gente que pagó para conseguir cita. Dos personas le pidieron el favor de llevarlas a una salida de la carretera, cerca de donde vive, para que un vehículo tipo van las recogiera. "Yo siempre quiero sacar información y les pregunté cómo estaba el asunto", contó a EL HERALDO Plus.Según lo que le explicaron, la furgoneta de pasajeros llevaba a unas 15 personas, entre mujeres, niños y hombres. "Les cobraron como 300 dólares, nada más que los llevaban y los traían, porque supuestamente en el consulado de Atlanta no había citas y el contacto de aquí las conseguía", dijo. Esa tarde, Licona fue a recogerlos de regreso.Por eso solicita al gobierno de Nasry Asfura que los servicios consulares lleguen a Tennessee. Licona dijo que los hondureños de su comunidad están dispuestos a poner de su parte, a pintar, a remodelar una oficina, a ayudar a arreglar los baños.