Tegucigalpa, Honduras.- El exvicecanciller Gerardo Torres aseguró que la Cancillería identificó irregularidades en el sistema de citas de los consulados hondureños desde 2022 y que, en ese momento, remitió la información al Ministerio Público para que investigara los hechos. Sus declaraciones surgen tras la detención de la excónsul de Honduras en Atlanta, Ada Serrano Núñez, por su presunta participación en una trama de sobornos y lavado de dinero relacionada con la obtención de citas en el Consulado de Honduras en esa ciudad de Georgia, Estados Unidos. "En el primer año de gobierno identificamos citas irregulares en los consulados, lo reportamos ante el Ministerio Público, pero ellos aseguraron que Honduras no podía actuar en Estados Unidos porque hasta ese momento, ellos no investigaban esos casos", explicó. Además, señaló que las irregularidades se identificaron durante su primer año de gestión junto al entonces canciller Enrique Reina. "Sí, con el canciller Enrique Reina identificamos varias irregularidades, pero en ese momento remitimos la información al Ministerio Público e hicimos campañas para que la gente supiera que las citas eran gratis, y que eran por orden de llegada", sostuvo. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

Destituciones

Uno de los aspectos que destacó Torres sobre las denuncias de 2022 fue la falta de consecuencias adicionales para el personal señalado por las irregularidades. El exfuncionario aseguró que, pese a la identificación de los cobros indebidos y la remisión de información al Ministerio Público, las acciones administrativas se limitaron a la separación de algunas personas de sus cargos.

Solicitan sanciones

El presidente de la Fundación 15 de Septiembre, Juan Flores, manifestó su preocupación por el caso frente a otras denuncias relacionadas con el funcionamiento de los consulados hondureños en Estados Unidos. "Esto nos tiene preocupados y con dudas de la Cancillería porque hay denuncias, hay documentación de cómo se operaba y se sigue operando", apuntó. El representante de la organización también cuestionó las condiciones en las que se prestan los servicios consulares, y pidió prestar atención a las denuncias sobre posibles cobros indebidos a los compatriotas que necesitan realizar trámites desde el extranjero. Asimismo, la organización solicitó a la canciller Mireya Agüero revisar los nombramientos y contratos de funcionarios correspondientes a la administración anterior, además de explicar por qué se mantuvieron o ampliaron algunas designaciones en sedes diplomáticas como Charlotte, Carolina del Norte, y Washington, D. C.

Presunto esquema de sobornos en Atlanta