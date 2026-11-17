Alvarado explicó que en los laboratorios de Medicina Forense se hacen "los perfiles genéticos" y luego se envían a la Cancillería para que los traslade al país donde haya fallecido algún hondureño.

La recolección de muestras se inició atendiendo una petición de la Secretaría de Relaciones Exteriores, dijo este martes a periodistas la portavoz de Medicina Forense de la Fiscalía, Issa Alvarado.

Tegucigalpa, Honduras.- El Ministerio Público ha comenzado a recoger muestras de ADN para identificar a hondureños fallecidos en el exterior, entre ellos algunos que combatieron en la guerra en Ucrania como parte de las filas rusas tras ser supuestamente engañados con falsas promesas de empleo.

Según la directora de Protección del Hondureño Migrante, de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Nancy López, al menos 44 nacionales han viajado este año a Rusia, al parecer engañados con una oferta laboral en ese país y enviados a entrenamientos militares y posteriormente al frente de guerra.

Algunos de los hondureños son de la tercera edad, según dijo el lunes a periodistas la esposa de uno de ellos, quien además solicitó a las autoridades información, porque desde hace seis meses no sabe nada de su marido, incluso si está vivo o muerto.

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Entre los contabilizados, al menos 12 han regresado a Honduras, 17 están desaparecidos, seis en servicio activo, cinco habrían fallecido y uno se encuentra prisionero.

Hasta ahora se desconocen detalles como nombres, fechas en que viajaron o el sitio en que se encuentran los hondureños que, según López, habrían sido "estafados" con una oferta laboral en Rusia.

El pasado 30 de octubre López indicó a los periodistas que los doce retornados "pudieron liberarse de esta red que prácticamente los está utilizando y engañando".

Añadió que se hacen "todas las gestiones" para localizar el lugar donde están los hondureños desaparecidos.

Para confirmar el caso de los cinco que habrían fallecido, la Cancillería de Honduras ha activado protocolos de validación e identificación junto con sus familiares en su país.

Según la portavoz de Medicina Forense, hasta ahora se han tomado muestras de ADN a tres familiares de hondureños y se ha citado a cuatro más para la próxima semana.