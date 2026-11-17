Tegucigalpa, Honduras.- Los propietarios de las cabañas ubicadas en Tatumbla, donde una pareja falleció en octubre de 2025, se defenderán en libertad mientras avanza el proceso judicial en su contra.

Este martes 17 de noviembre, los dos acusados de homicidio imprudente comparecieron ante un juez en la audiencia de declaración de imputados.

Los acusados fueron identificados como Sonia Isabel Chévez y Héctor Mauricio Acosta Chévez. Mientras tanto, la pareja que falleció en las cabañas fue identificada como Alejandra Figueroa y Luis Oseguera.

La portavoz del Ministerio Público, Bárbara Castillo, confirmó que ambos acusados recibieron medidas sustitutivas a la prisión: no salir del país y presentarse periódicamente a firmar ante el juzgado.