Tegucigalpa, Honduras.- Los propietarios de las cabañas ubicadas en Tatumbla, donde una pareja falleció en octubre de 2025, se defenderán en libertad mientras avanza el proceso judicial en su contra.
Este martes 17 de noviembre, los dos acusados de homicidio imprudente comparecieron ante un juez en la audiencia de declaración de imputados.
Los acusados fueron identificados como Sonia Isabel Chévez y Héctor Mauricio Acosta Chévez. Mientras tanto, la pareja que falleció en las cabañas fue identificada como Alejandra Figueroa y Luis Oseguera.
La portavoz del Ministerio Público, Bárbara Castillo, confirmó que ambos acusados recibieron medidas sustitutivas a la prisión: no salir del país y presentarse periódicamente a firmar ante el juzgado.
La audiencia inicial fue programada para el 27 de noviembre a las 9:00 de la mañana, cuando se evacuarán los medios de prueba.
"Presuntamente los acusados son los propietarios de este hotel de montaña donde aparecieron estas dos personas sin vida en las instalaciones del mismo. Presuntamente, la muerte fue por monóxido de carbono, pero recordemos que la audiencia inicial es el momento oportuno para presentar los medios de prueba", dijo Bárbara Castillo.
El 16 de octubre del 2025, Nicol Alejandra Figueroa López y Luis Alonso Oseguera, ambos jóvenes de 26 años, decidieron ir a compartir a un hotel de montaña en Tatumbla, Francisco Morazán.
La última comunicación que los jóvenes tuvieron fue el jueves 16 de octubre a las 7:26 de la noche. Ese día Alejandra le dijo a su mamá que no saldrían por las lluvias que se estaban registrando.
Fue hasta la mañana del viernes 17 de octubre cuando los empleados del lugar encontraron a los jóvenes sin vida, tendidos en el suelo y con espuma a la boca.
Las investigaciones de Medicina Forense apuntan a que la pareja murió por asfixia por intoxicación por monóxido de carbono, por una fuga en el sistema de calefacción del jacuzzi de la habitación.