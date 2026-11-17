Tegucigalpa, Honduras.- El diputado liberal Rashid Mejía anunció que solicitará a los integrantes de la Comisión de Relaciones Internacionales del Congreso Nacional sostener reuniones para impulsar el restablecimiento de las relaciones comerciales entre Honduras y Taiwán. El parlamentario señaló que uno de los sectores más afectados por la ruptura de los vínculos es el camaronero de la zona sur, que anteriormente tenía acceso al mercado taiwanés para exportar su producción. Por ello, consideró que el Legislativo debe asumir una postura clara y exhortar al Poder Ejecutivo a tomar decisiones para recuperar el intercambio comercial con la isla.

Mejía también cuestionó la falta de claridad del Gobierno sobre los alcances de la relación comercial con China. A su criterio, la presencia de mercancías y establecimientos chinos representa una afectación para los comerciantes hondureños. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse “Si estamos hablando de libre comercio, sí, pero tampoco es beneficiar a otros sacrificando al vendedor o al comerciante local”, manifestó. El diputado sostuvo que Taiwán fue uno de los socios comerciales importantes de Honduras y afirmó que, desde su perspectiva, el país no está obteniendo los beneficios esperados de su relación con China.

Decisión

El 14 de marzo del 2023, la entonces presidenta Xiomara Castro anunció que iniciaría relaciones diplomáticas con la República Popular China.