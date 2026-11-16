Tegucigalpa, Honduras.- El cuerpo sin vida del infante Iker Daleth Rodríguez Hernández, que murió en un ataque armado junto a su abuela en Intibucá, aún continúa en uno de los depósitos de la morgue del Ministerio Público (MP), en la capital de la República. El niño que, supuestamente, falleció a manos de su propia madre, Dunia Yamileth Rodríguez Hernández; hecho en el que también murió la señora Lilian Maribel Hernández Ferrera, madre de Dunia Yamileth, no ha sido entregado a familiares. La entrega del cuerpo del menor no ha sido posible a razón de que él nunca fue inscrito en el Registro Nacional de las Personas (RNP), en nuestro país, y por ende, no existe ningún documento oficial en Honduras que valide e indique su identidad. Sin embargo, los familiares del fallecido Iker Daleth aducen con total seguridad de que él nació en los Estados Unidos de América, y que existen documentación del hospital donde nació pero tampoco se realizó su inscripción ante las autoridades de ese país.

¿Nacionalidad estadounidense?

Para acreditar que eso es así; los parientes del niño Iker Rodríguez presentaron ante los médicos de Medicina Forense una copia del carnet del Social Security de los Estados Unidos (carnet del Seguro Social), en el que data que fue inscrito el 22 de septiembre de 2021, dos días después de su nacimiento, el 20 de septiembre de 2022. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse La familia también presentó una copia del Acta de Verificación de los Datos de Nacimiento, extendida en el Estado de Texas, Estados Unidos, en la que se detalla que Iker Daleth Rodríguez Hernández nació el 20 de septiembre de 2021, en el Harris Health Lyndon B. Johnson Hospital, en el condado de Harris, de la ciudad de Houston, Texas. Teniendo en cuenta la intrincada situación documental del menor, ahora extinto; para que sus deudos puedan retirarlo: sus tíos maternos y su bisabuela, deberán de esperar a que la Embajada de Estados Unidos confirme que nació en suelo estadounidense, comprobando que el documento del Social Security que presentaron es real o no. Para ello, el Departamento de la Sección de Identificación Humana de Medicina Forense, envió un oficio a la Embajada de Estados Unidos en Tegucigalpa, con el fin de constatar la identidad del niño en cuestión.

Los familiares de Iker Daleth viajaron desde el occidente del país, hasta Medicina Forense, en la capital, a la espera de que les puedan entregar el cuerpo. EL HERALDO conoció también que su identificación podría realizarse mediante el cotejo de ADN, extrayéndole sangre a una de sus tías maternas en segundo grado de consanguinidad.

El hecho

El doble crimen se perpetró la noche del viernes, 13 de noviembre, recién pasado, en la aldea Silince, perteneciente al municipio de San Juan, en el departamento de Intibucá. Las averiguaciones preliminares de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), detallan que la joven Dunia Yamileth Rodríguez Hernández llegó a su casa en compañía de dos hombres. En la vivienda estaban su hijo, Iker Daleth, su madre, Lilian Maribel, y su hermano, un menor de 10 años de edad.