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RNP suspenderá los servicios por mantenimiento y actualización de los sistemas tecnológicos

Las autoridades del Registro Nacional de las Personas demandan de la compresión de la población por la interrupción en la prestación de los servicios

  • Actualizado: 16 de mayo de 2026 a las 10:20
RNP suspenderá los servicios por mantenimiento y actualización de los sistemas tecnológicos

A partir de las 7:00 de la noche del sábado 16 de mayo y hasta las 7:00 de la mañana del domingo 17 de mayo, permanecerán suspendidos los servicios que brinda el Registro Nacional de las Personas (RNP).

 FOTO: Agustín Lagos

Tegucigalpa, Honduras.-El Registro Nacional de las Personas (RNP), dio a conocer que suspenderá de forma temporal la prestación de servicios debido a que se realizará una jornada de actualización y mantenimiento de los sistemas tecnológicos a nivel nacional.

A través de un comunicado el RNP, establace: “se informa a la población hondureña que, con el propósito de continuar fortaleciendo y mejorando la calidad de los servicios brindados a la ciudadanía, se realizará una jornada de actualización y mantenimiento de nuestros sistemas tecnológicos a nivel nacional”.

El RNP automatiza los servicios en varios puntos de la capital

Por tal motivo, los siguientes servicios permanecerán temporalmente fuera de funcionamiento: Sistema de kioscos, aplicación móvil del RNP, sistema de interoperabilidad, servicios digitales vinculados a la plataforma institucional y sistemas de registro civil y enrolamiento.

La suspensión que es de manera temporal iniciará hoy sábado 16 de mayo a las 7:00 de la noche y finalizará mañana domingo 17 de mayo a las 7:00 de la mañana.

Las autoridades agradecen a la población la comprensión durante este proceso, el cual permitirá optimizar los sistemas y continuar ofreciendo servicios más ágiles, seguros y eficientes para todos los hondureños.

¿Qué trámites puede realizar en la oficina auxiliar del RNP “Mama Chepa”?

En el Registro Nacional de las Personas seguimos trabajando con compromiso y responsabilidad por una mejor atención a la ciudadanía.

Para atender cualquier emergencia las autoridades del RNP han puesto a disposición el centro de contacto y se puede llamar al teléfono 2247-9898.

El pasado 21 de abril, el RNP lanzó el proyecto “Crece con Derechos”, con el que se pretende la identificación biométrica a más de 2.3 millones de menores hondureños a través del Documento de Identificación de Niñas, Niños y Adolescentes (DINNA).

La iniciativa está orientado a fortalecer la protección y registro de la niñez y adolescencia en Honduras con edades entre 6 y 17 años.

El proyecto tiene una inversión de 40 millones de dólares que es financiada por el Banco Mundial y con una contraparte del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), préstamo que fue aprobado por el Congreso Nacional.

Alrededor de 15 millones de dólares están siendo invertidos solo en el proceso de enrolamiento de los niños, niñas y adolescentes de Honduras.

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Agustín Lagos
Agustín Lagos
Periodista

Licenciado en Periodismo, graduado de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH). Redactor de EL HERALDO desde el 2003 en la cobertura de temas relacionados con seguridad, derechos humanos, política y educación.

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