RNP suspenderá los servicios por mantenimiento y actualización de los sistemas tecnológicos

Por tal motivo, los siguientes servicios permanecerán temporalmente fuera de funcionamiento: Sistema de kioscos, aplicación móvil del RNP, sistema de interoperabilidad, servicios digitales vinculados a la plataforma institucional y sistemas de registro civil y enrolamiento. La suspensión que es de manera temporal iniciará hoy sábado 16 de mayo a las 7:00 de la noche y finalizará mañana domingo 17 de mayo a las 7:00 de la mañana. Las autoridades agradecen a la población la comprensión durante este proceso, el cual permitirá optimizar los sistemas y continuar ofreciendo servicios más ágiles, seguros y eficientes para todos los hondureños.