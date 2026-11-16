Tegucigalpa, Honduras. -El viceministro de Salud, José Miguel Castillo, presentó el balance de gestión al cierre de octubre de 2026, destacando una reducción de un 8% en la mora quirúrgica nacional y una ejecución financiera superior al 95% en el fideicomiso. Durante la comparecencia en Casa Presidencial, el funcionario detalló que, entre enero y octubre de este año, se realizaron 17,296 cirugías entre los sectores público y privado, de las cuales 16,876 en hospitales públicos y 420 en establecimientos privados.

La cifra representa un incremento del 42 por ciento, es decir, 5,152 intervenciones adicionales, en comparación con el mismo período de 2025, logrando disminuir el porcentaje de pacientes en lista de espera del 49% al 41%. Castillo aclaró que la articulación con clínicas privadas no busca privatizar el sistema, sino agilizar la atención de pacientes que han esperado más de 400 días por una cirugía. En esta fase del fideicomiso, de los primeros mil 160 pacientes evaluados a nivel nacional, 404 recibirán cobertura mediante este mecanismo, de los cuales 62 ya fueron intervenidos en ocho hospitales privados y 26 se realizaban ayer. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

Castillo detalló que las colecistectomías, conocidas como cálculos en la vesícula, e histerectomías concentran el 57 por ciento de estos procedimientos. El funcionario reveló que 423 pacientes de la lista inicial ya se habían operado previamente por cuenta propia y cinco fallecieron esperando atención. La Secretaría de Salud (Sesal) ha ejecutado 474.2 millones de lempiras, lo que equivale al 95.4% de los primeros 500 millones transferidos del fideicomiso.