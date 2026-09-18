Pacientes denuncian cancelación de citas y falta de medicinas en hospitales

Tegucigalpa, Honduras.- La cancelación de consultas, la suspensión de procedimientos quirúrgicos y la falta de entrega de medicamentos forman parte de las dificultades que enfrentan pacientes de hospitales públicos del país, en medio de las asambleas informativas convocadas por el gremio médico.

Una de las afectadas es una familia capitalina cuyo hijo, un paciente pediátrico oncológico, tenía programada una operación para el 11 de septiembre en el Hospital María de Especialidades Pediátricas.

La cita fue cancelada debido a las asambleas y, según su testimonio, fue reprogramada para el 8 de febrero de 2027 y el cambio de fecha implica una espera adicional de varios meses para el procedimiento, según denunció.

En San Pedro Sula, otro caso similar se registra en el Hospital Mario Catarino Rivas. Doña Lidia Cruz denunció que desde enero no recibe los medicamentos que necesita su hijo, quien padece epilepsia desde los cinco años.

La situación ocurre mientras médicos mantienen asambleas informativas en demanda del pago de salarios y otros compromisos pendientes por parte del Estado.