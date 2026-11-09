Salud deberá duplicar las cirugías para bajar la mora al 40% en diciembre

Tegucigalpa, Honduras.- Reducir la cantidad de pacientes que llevan meses esperando por una cirugía continúa siendo uno de los principales desafíos de la red hospitalaria pública. Como parte de las metas que la Secretaría de Salud (Sesal) estableció en su Plan Operativo de Emergencia (POE) Institucional 2026-2027 está la reducción de la mora quirúrgica al 40% para diciembre. Sin embargo, para lograrlo, la Sesal tendrá que duplicar el ritmo de las cirugías electivas en los hospitales públicos. Los datos oficiales reflejan que hasta octubre pasad, 7,411 pacientes acumulaban más de 90 días de espera para someterse a una intervención quirúrgica, lo que representa el 62.5% de las 11,852 personas registradas en la lista de espera.

Durante ese mismo mes, los 29 hospitales públicos reportaron 1,197 cirugías electivas, un promedio de 39 procedimientos diarios en toda la red hospitalaria. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse A partir de estas cifras, EL HERALDO calculó el volumen de operaciones que necesitaría realizar la Sesal para cumplir con la reducción anunciada. El resultado muestra que las autoridades tendrían que resolver aproximadamente 4,447 cirugías pendientes antes de finalizar diciembre. Esto implica que los pacientes con más de 90 días de espera deberían bajar de 7,411 a unos 2,964, equivalente al 40% de la mora registrada en octubre. Para conseguirlo, los hospitales tendrían que realizar alrededor de 86 intervenciones diarias durante los próximos 52 días, más del doble del promedio alcanzado en octubre. La diferencia evidencia la presión que enfrenta la red sanitaria, pues no bastaría con mantener el volumen de operaciones reportado durante el último mes; por lo que la capacidad de respuesta tendría que aumentar de forma considerable para alcanzar el objetivo en el plazo previsto. El escenario tampoco resulta favorable si la Sesal mantiene el ritmo de 1,197 cirugías electivas mensuales. Bajo ese comportamiento, la institución no lograría reducir la mora al 40% para diciembre. De hecho, necesitaría aproximadamente cuatro meses para resolver los 4,447 procedimientos requeridos, siempre que todas las intervenciones se destinaran a pacientes que llevan más de 90 días esperando y no ingresaran nuevos casos a esa categoría.