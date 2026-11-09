Alan hirió a vendedores de droga: Revelaciones sobre Denia y su pareja, asesinados en Choluteca

La Policía Nacional brindó la hipótesis sobre el crimen de una pareja asesinada en Choluteca frente a su hija de dos años. De manera preliminar se detalló que ambos habían estado detenidos por tráfico de drogas. Los entes policiales brindaron más detalles.
Las víctimas respondían al nombre de Alan Enrique Herrera Rodríguez y Denia Yoseli Martínez Contreras, quienes se conducían a bordo de un vehículo negro tipo turismo frente al Cementerio General de Choluteca al momento del crimen.
Ellos se trasladaban junto a su hija de dos años, menor que resultó ilesa dentro del turismo color negro.
La pareja ya había sido detenida por tráfico de drogas e incluso estuvieron requeridos en el centro penal de Choluteca, confirmó el subcomisionado Carlos Amancio Olivera, jefe departamental de la Policía UDEP-6.
"Verificamos en el sistema que ellos tenían varias detenciones por el delito de venta de drogas y eso nos llamó la atención debido a cómo sucedieron los hechos...", inició diciendo el agente.
Esta es una foto de cuando Alan Herrera estuvo detenido. "De hecho estuvieron detenidos en el centro penal de aquí de Choluteca", agregó el subcomisionado Olivera.
En relación al asesinato de Denia Martínez y su pareja, Olivera apuntó: "Tenemos una hipótesis y la más fuerte es la venta de drogas".
Continuó diciendo que "a él se le estaba haciendo un proceso investigativo porque el 22 de septiembre habría herido a dos ciudadanos en el sector de Renacer, Marcovia".
"La información es que Alan (pareja de Denia) hirió a dos personas que supuestamente se dedican a la venta de droga en Renacer, Marcovia", sentenció.
A Tegucigalpa llegaron los familiares de la pareja, quienes reconocieron que los dos habían estado requeridos en su momento.