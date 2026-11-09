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Alan hirió a vendedores de droga: Revelaciones sobre Denia y su pareja, asesinados en Choluteca

La Policía Nacional explicó por qué se habría dado el asesinato de Alan Herrera y su pareja Denia Martínez en Choluteca

  • Actualizado: 09 de noviembre de 2026 a las 16:41
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La Policía Nacional brindó la hipótesis sobre el crimen de una pareja asesinada en Choluteca frente a su hija de dos años. De manera preliminar se detalló que ambos habían estado detenidos por tráfico de drogas. Los entes policiales brindaron más detalles.

 Foto: Cortesía
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Las víctimas respondían al nombre de Alan Enrique Herrera Rodríguez y Denia Yoseli Martínez Contreras, quienes se conducían a bordo de un vehículo negro tipo turismo frente al Cementerio General de Choluteca al momento del crimen.

 Foto: Cortesía redes
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Ellos se trasladaban junto a su hija de dos años, menor que resultó ilesa dentro del turismo color negro.

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La pareja ya había sido detenida por tráfico de drogas e incluso estuvieron requeridos en el centro penal de Choluteca, confirmó el subcomisionado Carlos Amancio Olivera, jefe departamental de la Policía UDEP-6.

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"Verificamos en el sistema que ellos tenían varias detenciones por el delito de venta de drogas y eso nos llamó la atención debido a cómo sucedieron los hechos...", inició diciendo el agente.

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Esta es una foto de cuando Alan Herrera estuvo detenido. "De hecho estuvieron detenidos en el centro penal de aquí de Choluteca", agregó el subcomisionado Olivera.

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En relación al asesinato de Denia Martínez y su pareja, Olivera apuntó: "Tenemos una hipótesis y la más fuerte es la venta de drogas".

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Continuó diciendo que "a él se le estaba haciendo un proceso investigativo porque el 22 de septiembre habría herido a dos ciudadanos en el sector de Renacer, Marcovia".

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"La información es que Alan (pareja de Denia) hirió a dos personas que supuestamente se dedican a la venta de droga en Renacer, Marcovia", sentenció.

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A Tegucigalpa llegaron los familiares de la pareja, quienes reconocieron que los dos habían estado requeridos en su momento.

Foto: Estalín Irías - El Heraldo
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