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Lo asesinaron y enterraron junto a su perro: crimen de Samuel, dueño de ferretería en Danlí

Las autoridades investigan el crimen de Samuel Baquedano, quien fue hallado semienterrado junto a su perro en el sector de Campamento, en el valle de Jamastrán, Danlí, El Paraíso

  • Actualizado: 09 de noviembre de 2026 a las 16:34
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Un dantesco hallazgo atemorizó a los vecinos de Danlí, El Paraíso, luego de reportarse el hallazgo de un cuerpo semienterrado junto a su mascota.

 Foto: Redes sociales
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De manera preliminar, se informó que el cuerpo encontrado correspondería al dueño de una ferretería que operaba desde hace un año, identificado como Samuel Baquedano.

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El jefe departamental de la Policía Nacional, el subcomisionado Wilfredo Ventura, informó que, tras recibir la denuncia, agentes policiales se desplazaron hasta el lugar para corroborar lo ocurrido.

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"Se encontró una tumba y se encontró una persona semienterrada en la cual se le miran dos extremidades que serían las rodillas", informó el subcomisario Ventura.

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Ventura aclaró que están a la espera de que Medicina Forense realice la exhumación del cuerpo para confirmar plenamente si se trata de Samuel Baquedano.

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"Será el médico forense que dictamine las causas reales de la pérdida de vida de este ciudadano", informó la Policía.

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Las autoridades investigan si se trata de un crimen planificado. La última vez que se habría visto con vida a don Samuel fue el pasado sábado.

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"Desde el momento que hay una fosa y el tiempo de llevar a una persona hacia ese lugar y quitarle la vida es algo ya planificado", dijo Ventura.

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Ventura lamentó que "desgraciadamente es un lugar alejado, hay pocas casas cerca, pero siempre vamos a hacer las indagaciones, siempre hay un ojo que mira algo".

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Las autoridades aún investigan el posible móvil del crimen y las circunstancias en las que habrían ocurrido los hechos.

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