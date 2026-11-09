Lo asesinaron y enterraron junto a su perro: crimen de Samuel, dueño de ferretería en Danlí

Un dantesco hallazgo atemorizó a los vecinos de Danlí, El Paraíso, luego de reportarse el hallazgo de un cuerpo semienterrado junto a su mascota.
De manera preliminar, se informó que el cuerpo encontrado correspondería al dueño de una ferretería que operaba desde hace un año, identificado como Samuel Baquedano.
El jefe departamental de la Policía Nacional, el subcomisionado Wilfredo Ventura, informó que, tras recibir la denuncia, agentes policiales se desplazaron hasta el lugar para corroborar lo ocurrido.
"Se encontró una tumba y se encontró una persona semienterrada en la cual se le miran dos extremidades que serían las rodillas", informó el subcomisario Ventura.
Ventura aclaró que están a la espera de que Medicina Forense realice la exhumación del cuerpo para confirmar plenamente si se trata de Samuel Baquedano.
"Será el médico forense que dictamine las causas reales de la pérdida de vida de este ciudadano", informó la Policía.
Las autoridades investigan si se trata de un crimen planificado. La última vez que se habría visto con vida a don Samuel fue el pasado sábado.
"Desde el momento que hay una fosa y el tiempo de llevar a una persona hacia ese lugar y quitarle la vida es algo ya planificado", dijo Ventura.
Ventura lamentó que "desgraciadamente es un lugar alejado, hay pocas casas cerca, pero siempre vamos a hacer las indagaciones, siempre hay un ojo que mira algo".
Las autoridades aún investigan el posible móvil del crimen y las circunstancias en las que habrían ocurrido los hechos.