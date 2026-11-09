CNA denunció en 2024 al actual secretario de Educación y a otros seis cargos de la UPNFM

Así, Cruz Zelaya asumió la <a href="https://www.elheraldo.hn/honduras/nuevo-ministro-educacion-anuncia-revision-planilla-regreso-pruebas-pisa-OG32529412">conducción de Educación</a> con el antecedente de una denuncia del CNA por su permanencia en la UPNFM después de vencido su mandato y nuevos cuestionamientos sobre pagos docentes cuyo respaldo laboral no fue proporcionado.Aunque el funcionario sostiene que cumplió sus funciones, los registros solicitados por EL HERALDO Plus siguen pendientes de entrega, mientras tampoco se ha establecido el desenlace de la denuncia presentada ante el MP en 2024.