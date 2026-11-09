No hay registro de una propuesta para cobrar mil lempiras por tatuarse en Honduras

Tegucigalpa, Honduras.- Circula en redes sociales una imagen que asegura que las personas deberán pagar mil lempiras para obtener una supuesta licencia de la Policía Nacional que les permita tatuarse en Honduras. Sin embargo, es falso. Las reformas penales aprobadas para combatir a las maras y pandillas no establecen la obligación de tramitar una licencia para tatuarse ni contemplan ese cobro. “LICENCIA PARA TATUARSE COSTARÁ MIL LEMPIRAS”, dice literalmente el texto sobrepuesto en el contenido viral en Facebook que ha sido compartido decenas de veces desde el 8 de noviembre.

El Congreso Nacional aprobó el 27 de octubre de 2026 un paquete de reformas al Código Penal y al Código Procesal Penal para endurecer las medidas contra las maras, pandillas y otras estructuras criminales. Uno de los aspectos que generó debate fue el uso de tatuajes, símbolos y signos alusivos a estas estructuras como elementos para acreditar la pertenencia a ellas. El decreto establece que estos indicios deben ser validados mediante peritajes técnicos, por lo que la disposición no debe interpretarse como una condena automática por el simple hecho de tener tatuajes. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse La normativa entró en vigor tras la publicación del Decreto 258-2026 en el Diario Oficial La Gaceta, el 3 de noviembre de 2026. La ley también contempla sanciones relacionadas con la elaboración y difusión de grafitis alusivos a estas organizaciones, así como nuevas disposiciones para el sistema penitenciario, informó EL HERALDO .

Falsa licencia