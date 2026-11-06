No, Nasry Asfura no dijo que apoyó económicamente al Real Madrid con los impuestos de Honduras

Tegucigalpa, Honduras.- Circula en redes sociales una publicación que atribuye al presidente de Honduras, Nasry Asfura, una supuesta declaración en la que asegura haber apoyado económicamente al Real Madrid utilizando dinero procedente de los impuestos del país.
Sin embargo, es falso. No se encontraron registros en medios de comunicación ni en fuentes confiables que confirmen que la cita viral es verdadera.
Las declaraciones conocidas del mandatario y la información divulgada sobre su encuentro con el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, no hacen referencia a una transferencia de recursos del gobierno hondureño al equipo español.
"FUI A MADRID A DAR MI APORTACIÓN ECONÓMICA PIDO DISCULAS SE QUE SON LOS IMPUESTOS DEL PAIS PERO ES EL EQUIPO DE MIS AMORES", dice literalmente el texto sobrepuesto de una imagen publicada en Facebook, compartida decenas de veces desde el 6 de noviembre de 2026.
La publicación surge después de que Asfura visitara el estadio Santiago Bernabéu, en Madrid, España, donde sostuvo una reunión con Pérez el 5 de noviembre de 2026, como parte de su agenda durante su visita al país europeo.
El encuentro entre Asfura y Florentino Pérez se produjo el 5 de noviembre de 2026, durante la visita del mandatario hondureño a España, donde participó en la XXX Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno.
Durante su recorrido por el Santiago Bernabéu, Asfura conoció las instalaciones del estadio y conversó con Pérez sobre la remodelación del recinto deportivo y las iniciativas de formación futbolística que se desarrollan en Honduras.
Como parte del encuentro, el mandatario entregó al presidente del Real Madrid una camiseta de la selección hondureña con el número diez y el nombre de Florentino Pérez. A cambio, recibió una camiseta del equipo español y una réplica del estadio.
La reunión también incluyó conversaciones sobre un posible fortalecimiento de las academias deportivas vinculadas al Real Madrid, mediante un convenio existente con una empresa hondureña, con perspectivas de ampliar los programas a partir de 2027.
Cita falsa
Una búsqueda en Google mediante las palabras clave “Nasry Asfura + Real Madrid + impuestos” y “Nasry Asfura + apoyo económico + Real Madrid” no permitió localizar declaraciones, entrevistas o comunicados que confirmen que el mandatario hondureño haya realizado la afirmación.
Se realizaron, además, pesquisas textuales de la declaración en distintos motores de búsqueda y redes sociales, sin encontrar resultados más allá de la publicación viral. Esto sugiere que la cita no fue difundida de forma oficial ni replicada por fuentes confiables.
Lo que sí arrojó la pesquisa fue un comunicado publicado el 5 de noviembre por el Real Madrid, en el que confirmó que Florentino Pérez recibió a Asfura en el palco de honor del estadio y le entregó una camiseta personalizada con el número uno y una réplica de plata del recinto deportivo.
Sin embargo, el comunicado del club no menciona ninguna aportación económica del gobierno de Honduras ni recoge declaraciones de Asfura relacionadas con el financiamiento del equipo mediante impuestos.
EH Verifica también revisó las cuentas oficiales del mandatario en Facebook, X e Instagram.
En las publicaciones disponibles en esas cuentas tampoco se localizaron videos, fotografías, comunicados o textos que documenten la supuesta afirmación.
Una revisión del sitio web y de las cuentas oficiales de la Presidencia de Honduras en X, Facebook, Instagram y TikTok tampoco encontró publicaciones que respalden la cita viral atribuida a Asfura.
En todo caso, una fuente del gobierno desmintió que el presidente Nasry Asfura haya realizado esas declaraciones.
Por lo tanto, es falso que Nasry Asfura haya dicho que apoyó económicamente al Real Madrid con los impuestos de Honduras.