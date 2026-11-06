No, Nasry Asfura no dijo que apoyó económicamente al Real Madrid con los impuestos de Honduras

Tegucigalpa, Honduras.- Circula en redes sociales una publicación que atribuye al presidente de Honduras, Nasry Asfura, una supuesta declaración en la que asegura haber apoyado económicamente al Real Madrid utilizando dinero procedente de los impuestos del país. Sin embargo, es falso. No se encontraron registros en medios de comunicación ni en fuentes confiables que confirmen que la cita viral es verdadera. Las declaraciones conocidas del mandatario y la información divulgada sobre su encuentro con el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, no hacen referencia a una transferencia de recursos del gobierno hondureño al equipo español. "FUI A MADRID A DAR MI APORTACIÓN ECONÓMICA PIDO DISCULAS SE QUE SON LOS IMPUESTOS DEL PAIS PERO ES EL EQUIPO DE MIS AMORES", dice literalmente el texto sobrepuesto de una imagen publicada en Facebook, compartida decenas de veces desde el 6 de noviembre de 2026.

La publicación surge después de que Asfura visitara el estadio Santiago Bernabéu, en Madrid, España, donde sostuvo una reunión con Pérez el 5 de noviembre de 2026, como parte de su agenda durante su visita al país europeo. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse El encuentro entre Asfura y Florentino Pérez se produjo el 5 de noviembre de 2026, durante la visita del mandatario hondureño a España, donde participó en la XXX Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno. Durante su recorrido por el Santiago Bernabéu, Asfura conoció las instalaciones del estadio y conversó con Pérez sobre la remodelación del recinto deportivo y las iniciativas de formación futbolística que se desarrollan en Honduras. Como parte del encuentro, el mandatario entregó al presidente del Real Madrid una camiseta de la selección hondureña con el número diez y el nombre de Florentino Pérez. A cambio, recibió una camiseta del equipo español y una réplica del estadio. La reunión también incluyó conversaciones sobre un posible fortalecimiento de las academias deportivas vinculadas al Real Madrid, mediante un convenio existente con una empresa hondureña, con perspectivas de ampliar los programas a partir de 2027.

Cita falsa