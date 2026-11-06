Nasry Asfura no dijo que las placas vehiculares físicas tendrán un costo de mil dólares

Tegucigalpa, Honduras.- Circula en redes sociales una publicación que atribuye al presidente de Honduras, Nasry Asfura, una supuesta declaración en la que afirma que las nuevas placas vehiculares tendrán un costo de mil dólares. Sin embargo, es falso. No hay registros públicos que respalden esa afirmación. Además, el Instituto de la Propiedad (IP) informó que el trámite para obtener las placas físicas tiene un costo de 500 lempiras. “ESTAS PLACAS VAN A COSTAR MUCHO DINERO CADA CONDUCTOR PAGARÁ MIL DÓLARES POR PLACA”, dice el texto superpuesto en la imagen publicada en Facebook, compartida decenas de veces desde el 4 de noviembre de 2026.

El Instituto de la Propiedad inició el miércoles 4 de noviembre de 2026 la entrega gradual de placas metálicas para automóviles, motocicletas y remolques, luego de varios años de desabastecimiento. La institución registra una mora aproximada de 1.1 millones de placas pendientes, por lo que proyecta recuperar el inventario en un período cercano a 12 meses. La distribución comenzó en el Centro de Atención al Ciudadano del Centro Cívico Gubernamental, en Tegucigalpa, y se extenderá progresivamente a otras oficinas del Registro Vehicular, informó EL HERALDO. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

No hay registro

Una búsqueda en Google con las palabras clave “Nasry Asfura + nuevas placas vehiculares + costo + mil dólares” no localizó noticias, entrevistas, comunicados o registros que confirmen que el presidente haya pronunciado esa declaración. Asimismo, se revisaron las cuentas oficiales de la Presidencia de Honduras en Facebook , X e Instagram , sin encontrar publicaciones, fotografías, videos o mensajes que respalden la supuesta afirmación. El mismo procedimiento se llevó a cabo con las cuentas oficiales del Instituto de la Propiedad (IP) ( Facebook , X e Instagram ) y tampoco arrojó resultados. Lo único que arrojó el rastreo fue una conferencia en la que participó Asfura durante un evento en el que se mostró el proceso de fabricación de las nuevas placas y se anunció que su distribución comenzaría el 4 de noviembre de 2026. En los 2 minutos y 58 segundos que duró la conferencia , no se encontró ninguna cita relacionada con el supuesto precio de mil dólares de las placas vehiculares.

Además, el IP informó que el costo establecido para obtener las placas físicas es de 500 lempiras. De acuerdo con una publicación de EL HERALDO del 4 de noviembre, la directora del Registro Vehicular, Bessy Alvarado, confirmó que el trámite tiene ese precio y que para los propietarios con matrículas pendientes se contempla un mecanismo de pago dividido en dos cuotas. La funcionaria también explicó que la primera etapa de entrega está dirigida a propietarios de vehículos domiciliados en Francisco Morazán y que posteriormente el proceso se extenderá a nivel nacional.

Sobre la imagen

Una búsqueda inversa con Google Lens de la imagen que adjunta la publicación viral encontró un artículo de EL HERALDO fechado el 28 de octubre de 2026, en el que aparece la fotografía original de Nasry Asfura sosteniendo una placa vehicular. Sin embargo, en esa imagen el presidente está acompañado por otras dos personas, quienes fueron eliminadas en la versión que circula en redes sociales.