Lluvias y vaguada marcarán el clima este sábado en varias zonas del país

Will Ochoa, pronosticador de turno del Centro de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos, Cenaos, explicó que las precipitaciones afectarán principalmente las regiones sur, suroriente, algunas áreas del centro y el suroccidente del territorio hondureño.

Tegucigalpa, Honduras.- Las lluvias y chubascos de débiles a moderados, ocasionalmente fuertes, marcarán las condiciones climáticas de este sábado 7 de noviembre en varias regiones de Honduras debido a una vaguada de niveles de superficie asociada a un sistema de baja presión en las proximidades del Golfo de Fonseca.

"Estarán produciendo lo que son lluvias y chubascos de débiles a moderados, ocasionalmente fuertes para las regiones sur, así como también el sur oriente, áreas del centro, así como también el sur occidente", detalló Ochoa.

Para las demás regiones del país, el pronosticador indicó que se esperan precipitaciones débiles y aisladas, por lo que las lluvias tendrán diferente intensidad y distribución en el territorio nacional.

En cuanto a las condiciones marítimas, Ochoa informó que el oleaje se mantendrá normal en ambos litorales. En el Golfo de Fonseca se esperan olas de 2 a 4 pies, mientras que en el sector de la costa norte oscilarán entre 1 y 3 pies.

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Respecto a las temperaturas, Choluteca y Valle registrarán las máximas más altas del país, con 32 grados. En ambos departamentos se esperan condiciones cálidas durante la jornada.

Atlántida tendrá una temperatura máxima de 31 grados y mínima de 21. En Colón se esperan 30 grados de máxima y 25 de mínima, mientras que en Cortés las temperaturas oscilarán entre 22 y 31 grados.

En el centro del país, Comayagua registrará una máxima de 30 grados y una mínima de 21. Francisco Morazán tendrá temperaturas de 27 grados como máxima y 19 como mínima, mientras que La Paz alcanzará 29 grados y descenderá hasta los 19.

En la zona occidental, Copán tendrá una temperatura máxima de 27 grados y mínima de 19. Lempira registrará 28 grados de máxima y 19 de mínima, mientras que Ocotepeque alcanzará 30 grados y tendrá una mínima de 20. Santa Bárbara reportará temperaturas de 30 y 21 grados.

Para la región oriental, El Paraíso tendrá una máxima de 30 grados y mínima de 19. Olancho alcanzará los 31 grados y registrará una mínima de 22, mientras que Gracias a Dios tendrá temperaturas de 30 grados como máxima y 26 como mínima.

En Islas de la Bahía se pronostica una temperatura máxima de 30 grados y mínima de 25. Yoro tendrá una máxima de 29 grados y una mínima de 18.

Por su parte, Intibucá registrará la temperatura mínima más baja de Honduras, con 15 grados, mientras que su máxima será de 21 grados.

Las condiciones previstas para este sábado estarán marcadas por lluvias de distinta intensidad, principalmente en el sur, suroriente, centro y suroccidente del país, mientras que en el resto del territorio se esperan precipitaciones débiles y aisladas.

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