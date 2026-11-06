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Voraz incendio consume varios negocios en el mercado Zonal Belén

Según la información preliminar, las llamas habrían afectado varios negocios en la zona. Los vendedores esperan el arribo de cuerpos de socorro

  • Actualizado: 06 de noviembre de 2026 a las 17:33
Voraz incendio consume varios negocios en el mercado Zonal Belén

Se reporta un incendio estructural en el mercado Zonal Belén.

Captura de video

Tegucigalpa, Honduras.- La tarde de este viernes 6 de noviembre, vendedores reportaron un voraz incendio que hasta ahora ha consumido varios negocios ubicados en el mercado Zonal Belén, en Comayagüela.

"Las cocinas, las que están en la parte de atrás", se escucha en un video que trascendió en redes sociales.

Hasta el momento, no se ha informado sobre el origen del fuego ni sobre la cantidad de puestos afectados. Tampoco hay reportes de personas heridas.

Trabajadores y ciudadanos que se encuentran en las cercanías del mercado están a la espera del arribo de miembros del Cuerpo de Bomberos.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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