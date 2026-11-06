Voraz incendio consume varios negocios en el mercado Zonal Belén

Tegucigalpa, Honduras.- La tarde de este viernes 6 de noviembre, vendedores reportaron un voraz incendio que hasta ahora ha consumido varios negocios ubicados en el mercado Zonal Belén, en Comayagüela.

"Las cocinas, las que están en la parte de atrás", se escucha en un video que trascendió en redes sociales.

Hasta el momento, no se ha informado sobre el origen del fuego ni sobre la cantidad de puestos afectados. Tampoco hay reportes de personas heridas.

Trabajadores y ciudadanos que se encuentran en las cercanías del mercado están a la espera del arribo de miembros del Cuerpo de Bomberos.