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Capturan con droga a presunto integrante de la MS-13 en Comayagüela

El joven, de 18 años de edad, fue detenido en posesión de varios alijos con estupefacientes, listos para la venta

  • Actualizado: 06 de noviembre de 2026 a las 18:05
Capturan con droga a presunto integrante de la MS-13 en Comayagüela

Josua Abdiel Martínez Sandoval fue capturado por agentes policiales asignados a la DAET.

Foto: Cortesía

Tegucigalpa, Honduras.- En posesión de tres tipos distintos de drogas, un supuesto integrante de la Mara Salvatrucha, MS-13, fue capturado por agentes de la División Anti Extorsión y Asociaciones Terroristas (DAET).

El arresto se llevó a cabo en la colonia 25 de Enero, de Comayagüela. Este fue identificado como Josua Abdiel Martínez Sandoval, de 18 años de edad, originario de San Manuel, Cortés, y residente en la colonia La Huerta, de Comayagüela. Es conocido dentro de esa organización criminal con el alias de “Mechas”.

Durante la detención le decomisaron 19 envoltorios plásticos con cocaína, 10 piedras de crack y siete alijos con marihuana; evidencias que serán remitidas para los análisis correspondientes.

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Por lo anterior, el sospechoso será puesto a la orden del Ministerio Público (MP), para continuar con el procedimiento legal por el delito de tráfico de drogas.

Terroristas

La captura se realizó en el marco de la Operación Escudo de Honduras, mediante las acciones de investigación que desarrolla la DAET para combatir las estructuras criminales y el tráfico de drogas.

La Mara Salvatrucha, MS-13 es una de las organizaciones criminales incluidas como terroristas en el nueva legislación nacional enmarcada en el Código Penal vigente.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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