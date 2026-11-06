Capturan con droga a presunto integrante de la MS-13 en Comayagüela

Tegucigalpa, Honduras.- En posesión de tres tipos distintos de drogas, un supuesto integrante de la Mara Salvatrucha, MS-13, fue capturado por agentes de la División Anti Extorsión y Asociaciones Terroristas (DAET).

El arresto se llevó a cabo en la colonia 25 de Enero, de Comayagüela. Este fue identificado como Josua Abdiel Martínez Sandoval, de 18 años de edad, originario de San Manuel, Cortés, y residente en la colonia La Huerta, de Comayagüela. Es conocido dentro de esa organización criminal con el alias de “Mechas”.

Durante la detención le decomisaron 19 envoltorios plásticos con cocaína, 10 piedras de crack y siete alijos con marihuana; evidencias que serán remitidas para los análisis correspondientes.