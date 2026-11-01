Cae "El Chele" en un operativo realizado por la DAET en El Chimbo

Tegucigalpa, Honduras.- Un integrante de la Mara Salvatrucha, MS-13, fue capturado en una acción policial efectuada por agentes de la División Anti Extorsión y Asociaciones Terroristas (DAET).

El operativo se ejecutó en la aldea El Chimbo, jurisdicción del municipio de Santa Lucía, en Francisco Morazán. Este fue idendtificado como Héctor Luis Gutiérrez Molina, de 18 años de edad, apodado "El Chele".

Según la DAET, el jovencito Héctor Gutiérrez tiene el rango de "paisa", dentro de la MS-13, y realizaba la función de "ranflero" en esa organización criminal.