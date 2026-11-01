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Cae "El Chele" en un operativo realizado por la DAET en El Chimbo

El joven fue capturado mientras se realizaba una operación dirigida a la captura de estructuras criminales en la zona de El Chimbo

  • Actualizado: 01 de noviembre de 2026 a las 16:32
Cae El Chele en un operativo realizado por la DAET en El Chimbo

Héctor Luis Gutiérrez Molina, "El Chele", detenido por la la División Anti Extorsión y Asociaciones Terroristas (DAET), en El Chimbo.

 Foto: Cortesía

Tegucigalpa, Honduras.- Un integrante de la Mara Salvatrucha, MS-13, fue capturado en una acción policial efectuada por agentes de la División Anti Extorsión y Asociaciones Terroristas (DAET).

El operativo se ejecutó en la aldea El Chimbo, jurisdicción del municipio de Santa Lucía, en Francisco Morazán. Este fue idendtificado como Héctor Luis Gutiérrez Molina, de 18 años de edad, apodado "El Chele".

Según la DAET, el jovencito Héctor Gutiérrez tiene el rango de "paisa", dentro de la MS-13, y realizaba la función de "ranflero" en esa organización criminal.

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Al momento de la detención, al sospechoso le decomisaron un teléfono celular, aparato que será investigado por las DAET para establecer los nexos que éste tiene dentro de la Mara Salvatrucha.

Vendedor de drogas

La DAET detalló que de acuerdo con sus investigaciones, Héctor Gutiérrez se dedica a la venta de drogas en distintos sectores de la capital, en beneficio de la MS-13.

El detenido fue remitido al Juzgado en Materia de Criminalidad Organizada, Medio Ambiente y Corrupción, dónde deberá enfrentar cargos por el delito de asociaciones terroristas.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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