Capturan a dos presuntos miembros de la MS-13 por asociación terrorista en Choloma

Tegucigalpa, Honduras.- Dos miembros activos de la estructura criminal Mara Salvatrucha (MS-13) fueron capturados por agentes de la División Anti Extorsión y Asociaciones Terroristas (DAET), en coordinación con personal de la Unidad Metropolitana de Prevención #10 (UMEP-10), en el municipio de Choloma, Cortés.
La acción policial se llevó a cabo mediante labores de patrullaje e inteligencia en la aldea Monterrey, en Choloma, una zona identificada por los cuerpos de seguridad como un sector de alto riesgo bajo la influencia de la organización delictiva.
Los detenidos fueron identificados como Milton Javier Alvarado Orellana, alias "Termita", de 19 años, originario de Florida, Copán, y residente en la aldea La Danta, Choloma, Cortés.
Según los registros policiales, "Termita" cuenta con el rango de "Compa" y una trayectoria de tres años dentro de la estructura criminal.
El segundo detenido es Noé Alexander Bautista Membreño, alias "Ternero", de 18 años, originario y residente de la zona donde fue detenido. Según la información policial, ostentaba el rango de "paisa firme" y tenía dos años de pertenecer a la MS-13.
Durante la intervención, los agentes constataron que los detenidos presentan tatuajes alusivos a la MS-13. Se les decomisaron una motocicleta y dos teléfonos celulares, los cuales serán sometidos a análisis técnicos para fortalecer el proceso investigativo.
Los capturados fueron puestos a la orden de las autoridades competentes para continuar con el proceso judicial, ya que serán acusados del delito de asociación terrorista en perjuicio del orden público y la seguridad del Estado de Honduras.
Las autoridades de la DAET manifestaron que mantendrán operaciones sostenidas de control y disuasión en el departamento de Cortés para neutralizar la operatividad de las estructuras criminales.