Capturan a dos presuntos miembros de la MS-13 por asociación terrorista en Choloma

Tegucigalpa, Honduras.- Dos miembros activos de la estructura criminal Mara Salvatrucha (MS-13) fueron capturados por agentes de la División Anti Extorsión y Asociaciones Terroristas (DAET), en coordinación con personal de la Unidad Metropolitana de Prevención #10 (UMEP-10), en el municipio de Choloma, Cortés. La acción policial se llevó a cabo mediante labores de patrullaje e inteligencia en la aldea Monterrey, en Choloma, una zona identificada por los cuerpos de seguridad como un sector de alto riesgo bajo la influencia de la organización delictiva.

Los detenidos fueron identificados como Milton Javier Alvarado Orellana, alias "Termita", de 19 años, originario de Florida, Copán, y residente en la aldea La Danta, Choloma, Cortés. Según los registros policiales, "Termita" cuenta con el rango de "Compa" y una trayectoria de tres años dentro de la estructura criminal. El segundo detenido es Noé Alexander Bautista Membreño, alias "Ternero", de 18 años, originario y residente de la zona donde fue detenido. Según la información policial, ostentaba el rango de "paisa firme" y tenía dos años de pertenecer a la MS-13. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse