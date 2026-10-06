La DAET captura a tres supuestos sicarios de la pandilla 18 en Choloma

Cortés, Honduras.- Tres jovencitos de la pandilla Barrio 18 dedicados al sicariato fueron detenidos por detectives de la División Anti Extorsión y Asociaciones Terroristas (DAET), en coordinación con otras unidades policiales.

La acción operativa tuvo lugar en el barrio Primavera, sector El Kilómetro, en el municipio de Choloma, en el departamento de Cortés. Entre los aprehendidos se identificó a Kenneth Aldail Ochoa Granados, conocido con el alias de "Campana", originario del sector de La Paptura; también se requirió a Santos Hernán Ramírez Mancías, apodado "Tato"; ambos de 19 años de edad.

Y el tercer arrestado es un menor de 17 años de edad, identificado con el seudónimo de "Balín". Los tres son señalados por el delito y la infracción penal de porte ilegal de armas de fuego de uso permitido y prohibido, en perjuicio del orden público y la salud pública del Estado.