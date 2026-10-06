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La DAET captura a tres supuestos sicarios de la pandilla 18 en Choloma

Los tres jovencitos se habrían enrolado en la pandilla 18 desde que eran unos adolescentes, según la investigación de la DAET. Son señalados de los delitos de portación ilegal de armas

  • Actualizado: 06 de octubre de 2026 a las 14:41
La DAET captura a tres supuestos sicarios de la pandilla 18 en Choloma

Los tres jovencitos se identificaron como miembros de la Pandilla 18, al hacer con sus manos las caracteristicas señales de esa organización.

 Foto: Cortesía

Cortés, Honduras.- Tres jovencitos de la pandilla Barrio 18 dedicados al sicariato fueron detenidos por detectives de la División Anti Extorsión y Asociaciones Terroristas (DAET), en coordinación con otras unidades policiales.

La acción operativa tuvo lugar en el barrio Primavera, sector El Kilómetro, en el municipio de Choloma, en el departamento de Cortés. Entre los aprehendidos se identificó a Kenneth Aldail Ochoa Granados, conocido con el alias de "Campana", originario del sector de La Paptura; también se requirió a Santos Hernán Ramírez Mancías, apodado "Tato"; ambos de 19 años de edad.

Y el tercer arrestado es un menor de 17 años de edad, identificado con el seudónimo de "Balín". Los tres son señalados por el delito y la infracción penal de porte ilegal de armas de fuego de uso permitido y prohibido, en perjuicio del orden público y la salud pública del Estado.

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De acuerdo con el historial manejado por la DAET, los tres requeridos tienen aproximadamente tres años de estar dentro de esa organización criminal, desempeñándose como gatilleros o sicarios en esa zona de Choloma.

Fusil de asalto

Durante la operación les decomisaron un fusil AR-15, con sus municiones de uso prohibido, dos armas cortas, con sus respectivos cargadores y proyectiles, así como un teléfono celular.

Los aprehendidos y los indicios decomisados fueron puestos a disposición de las autoridades judiciales correspondientes para continuar con el debido proceso con base en ley.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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