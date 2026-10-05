Más de 100 años a cada uno: condenan a integrantes de la Pandilla 18 por crimen en Mirador de Oriente

Cinco integrantes de la Pandilla 18 recibieron una condena de más de 100 años por el crimen de cinco jóvenes en la colonia Mirador de Oriente de Tegucigalpa, crimen registrado en el 2024. ¿Cuánto tiempo en total estará cada pandillero? Esto se informa.
Roger Alberto Coleman Dempster, Kenneth Gabriel Cruz Banegas, Alejandro Enrique Aceituno Antúnez, Elvin Josías Izaguirre Galindo y Annie Rachel Villatoro Ponce perdieron la vida de forma violenta en junio del 2024 luego de mudarse a la colonia Mirador de Oriente de la capital.
Ellos realizaban una mudanza desde la residencial Honduras hacia una casa en la colonia Mirador de Oriente. Fueron interceptados y reportados como desaparecidos la noche del 23 de junio del 2024.
Tras varios días de búsqueda, los cuerpos sin vida de los cinco jóvenes fueron encontrados en una zona montañosa situada entre los municipios de Tatumbla y El Zamorano.
Roger Dempster y Annie Villatoro se estaban mudando a Mirador de Oriente y buscaron ayuda de Kenneth Gabriel Cruz Banegas, Alejandro Enrique Aceituno Antúnez y Elvin Josías Izaguirre Galindo para mudarse. Fue en el segundo viaje para trasladar las cosas que fueron raptados.
En las últimas horas, el Ministerio Público, mediante la Sección en Muertes Cometidas por Estructuras Criminales de la Fiscalía Especial de Delitos Contra la Vida (FEDCV), logró penas de 121 años de prisión para cada uno de los pandilleros.
Los condenados son Carlos Humberto Sánchez García, alias "El Imparable", José Arturo Hernández Rodríguez, alias "Driver", Elga Dolores Irías Cantillano, alias "La Toto", y Digna Raquel Juárez Salgado, alias "La Flaca"; cada uno de ellos recibió una condena de 121 años.
¿Por qué 121 años para cada uno? Porque cada uno fue encontrado culpable del asesinato de cinco personas y asociación para delinquir en perjuicio de otros derechos fundamentales.
Además, Luis Alfredo Izaguirre Chirinos recibió una pena de 12 años con 8 meses por el delito de encubrimiento de las cinco víctimas y asociación para delinquir.
Las investigaciones indicaron que los pandilleros se fijaron en la vivienda ubicada en el Mirador de Oriente y, para la mala suerte de los jóvenes, fue la misma casa que ellos escogieron.