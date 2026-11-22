El jugador mexicano Héctor Herrera, quien milita para el Houston Dynamo de la MLS, está en problemas luego que fuera detenido en el estado de Texas, Estados Unidos
El futbolista mexicano Héctor Herrera vuelve a estar en el centro de la polémica, pero esta vez lejos de las canchas. El mediocampista del Houston Dynamo fue detenido la noche del sábado 21 de noviembre en el estado de Texas, Estados Unidos, por presuntamente conducir bajo los efectos del alcohol.
La noticia comenzó a tomar fuerza este domingo, luego de que diferentes medios deportivos difundieran información sobre el arresto del exjugador de la Selección Mexicana, quien habría sido intervenido por las autoridades en el condado de Montgomery.
De acuerdo con los reportes, el motivo de su detención estaría relacionado con un caso de Driving While Intoxicated (DWI), término utilizado en Estados Unidos para identificar a las personas que conducen bajo la influencia del alcohol o sustancias que afectan su capacidad para manejar.
La información fue difundida inicialmente por The North End Podcast, medio que compartió en sus redes sociales un reporte sobre el arresto del futbolista mexicano. La publicación también estuvo acompañada de una fotografía que aparentemente corresponde a su registro policial.
Sin embargo, hasta el momento no se han conocido públicamente todos los detalles de lo ocurrido, como el resultado de posibles pruebas de alcoholemia, las circunstancias de la intervención policial o si el jugador permaneció bajo custodia después de su detención.
El arresto representa un duro golpe para Herrera, de 36 años, quien actualmente atraviesa su segunda etapa con el Houston Dynamo. El futbolista regresó al conjunto estadounidense en 2026, después de jugar durante una temporada con el Toluca del fútbol mexicano.
La situación también llega en un momento complicado para el equipo texano, que se prepara para disputar los Playoffs de la Major League Soccer. Houston Dynamo tiene programado enfrentar al San Jose Earthquakes el próximo martes 24 de noviembre, en el primer partido de la serie de la Conferencia Oeste.
Por ahora, existe incertidumbre sobre la disponibilidad del mediocampista para ese compromiso, aunque no se ha confirmado que vaya a recibir una suspensión deportiva. El Houston Dynamo tampoco había emitido un pronunciamiento oficial sobre lo sucedido al momento de difundirse la noticia.
Herrera cuenta con una importante trayectoria internacional. Antes de regresar a la MLS, defendió las camisetas del Pachuca, Porto, Atlético de Madrid y Toluca, además de convertirse en uno de los referentes de la Selección Mexicana, con la que disputó tres Copas del Mundo.
El mexicano también fue parte de la histórica generación que conquistó la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Londres 2012. Sin embargo, ahora enfrenta un problema extradeportivo que podría tener repercusiones tanto en su carrera como en su relación con el conjunto estadounidense.
De momento, se espera conocer más detalles sobre su situación legal y la postura que asumirán el Houston Dynamo y la MLS. Es importante señalar que la detención por un presunto caso de conducción bajo los efectos del alcohol no representa por sí sola una condena, por lo que el caso deberá seguir su correspondiente proceso judicial.