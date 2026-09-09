Capturan a dos gatilleros de la MS-13 vinculados a varios delitos en Choloma

Choloma, Cortés.- Dos presuntos miembros de la Mara Salvatrucha MS-13 fueron capturados este miércoles 9 de septiembre durante una operación de vigilancia y seguimiento ejecutada por agentes de la División Anti Extorsión y Asociaciones Terroristas (DAET) en la colonia Chilar, municipio de Choloma, Cortés.
Los detenidos fueron identificados con los alias de “Héctor”, de 25 años, y “Alexis”, quienes, según las autoridades, ostentaban el rango de gatilleros y encargados de sector dentro de la estructura criminal.
De acuerdo con la información policial, alias “Héctor” tenía aproximadamente nueve años de pertenecer a la MS-13 y había sido detenido en junio de 2024 por el delito de tenencia o porte ilegal de armas de fuego de uso comercial.
Por su parte, alias “Alexis” llevaba cerca de seis años como miembro activo de la estructura criminal y había sido detenido en dos ocasiones durante 2020 por posesión de drogas, además de registrar una captura en 2023 por tráfico de drogas.
Durante el operativo, los agentes decomisaron dos armas de fuego, cargadores, munición y teléfonos celulares que serán analizados como parte de las investigaciones.
Asimismo, las autoridades reportaron el decomiso de 579 envoltorios que contenían supuesta marihuana y otros 244 envoltorios con polvo blanco, presuntamente cocaína.
A los dos sospechosos se les supone responsables de los delitos de tráfico de drogas, porte ilegal de arma de fuego de uso permitido y asociación para delinquir.
Además, uno de los detenidos tenía una orden de captura pendiente por el delito de tenencia o porte ilegal de arma de fuego de uso comercial, según el informe policial.
Ambos fueron remitidos ante la Fiscalía competente para continuar con el proceso legal correspondiente y determinar su responsabilidad en los delitos que se les imputan.