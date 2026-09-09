Capturan a dos gatilleros de la MS-13 vinculados a varios delitos en Choloma

Choloma, Cortés.- Dos presuntos miembros de la Mara Salvatrucha MS-13 fueron capturados este miércoles 9 de septiembre durante una operación de vigilancia y seguimiento ejecutada por agentes de la División Anti Extorsión y Asociaciones Terroristas (DAET) en la colonia Chilar, municipio de Choloma, Cortés.

Los detenidos fueron identificados con los alias de “Héctor”, de 25 años, y “Alexis”, quienes, según las autoridades, ostentaban el rango de gatilleros y encargados de sector dentro de la estructura criminal.

De acuerdo con la información policial, alias “Héctor” tenía aproximadamente nueve años de pertenecer a la MS-13 y había sido detenido en junio de 2024 por el delito de tenencia o porte ilegal de armas de fuego de uso comercial.