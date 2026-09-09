Mujer muere dentro de una iglesia en el barrio Pueblo Nuevo, en Puerto Cortés

Tegucigalpa, Honduras.- Una mujer identificada como María Mercedes Padilla Gutiérrez, de 62 años, murió dentro de una iglesia evangélica ubicada en el barrio Pueblo Nuevo, en Puerto Cortés, departamento de Cortés.

De acuerdo con la información proporcionada por testigos, la mujer cayó al suelo de manera repentina mientras se encontraba dentro del templo la noche de ayer martes.

Hermanos de la iglesia que se encontraban en el lugar solicitaron de inmediato asistencia a los sistemas de emergencia, luego de percatarse de que no reaccionaba tras intentar moverla.