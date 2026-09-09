Mujer muere dentro de una iglesia en el barrio Pueblo Nuevo, en Puerto Cortés

Tegucigalpa, Honduras.- Una mujer identificada como María Mercedes Padilla Gutiérrez, de 62 años, murió dentro de una iglesia evangélica ubicada en el barrio Pueblo Nuevo, en Puerto Cortés, departamento de Cortés.
De acuerdo con la información proporcionada por testigos, la mujer cayó al suelo de manera repentina mientras se encontraba dentro del templo la noche de ayer martes.
Hermanos de la iglesia que se encontraban en el lugar solicitaron de inmediato asistencia a los sistemas de emergencia, luego de percatarse de que no reaccionaba tras intentar moverla.
Elementos del Cuerpo de Bomberos se desplazaron hasta la iglesia en una ambulancia para brindar atención a la mujer. Sin embargo, al llegar y realizar la evaluación, constataron que Padilla Gutiérrez ya no presentaba signos vitales.
Personal de emergencia dio aviso a las autoridades policiales y al Ministerio Público, calificando el caso hasta el momento como muerte indeterminada.
Hasta el momento se desconocen las causas que provocaron el fallecimiento de la mujer de 62 años.
Se desconoce si Padilla Gutiérrez padecía alguna enfermedad o si presentó algún malestar antes de desplomarse dentro de la iglesia.
Las autoridades deberán realizar las diligencias correspondientes para determinar mediante la autopsia las circunstancias en las que ocurrió el deceso.