Acusan a dos menores por desplazamiento forzado en colonia Villa Nueva

Tegucigalpa, Honduras.- El Ministerio Público (MP) informó que dos menores de edad fueron acusados por desplazamiento forzado en perjuicio de cuatro familias de la colonia Villa Nueva de Tegucigalpa, las cuales fueron obligadas a abandonar sus hogares.
La Fiscalía Especial contra el Crimen Organizado (Fescco) presentó acciones penales contra los dos menores, a los cuales se les señala como autores directos de desplazar personas el pasado 6 de septiembre.
Las investigaciones de la Fescco apuntan que en el sector 8 de la colonia capitalina, entre siete y ocho hombres se dirigieron a las viviendas de las víctimas, a las cuales "mediante amenazas de muerte, les exigieron abandonar sus hogares en un plazo de 24 horas, advirtiéndoles que atentarían contra sus vidas y las de sus familiares si no cumplían la orden".
A través de denuncias, la Dirección Anti Extorsión y Asociaciones Terroristas (DAET) capturó a un menor al que se le vincula de haber participado en las amenazas. De igual forma, lograron identificar a otro adolescente vinculado a este acto delictivo.
En ese sentido, el MP dio a conocer que solicitó la orden de captura contra este individuo.
Cabe recordar que el lunes 7 de septiembre, la DAET capturó a un presunto miembro de la Pandilla 18 que habría intimidado a las familias a desalojar sus hogares.
Diez familias fueron forzadas a irse de sus casas por amenazas de la Pandilla 18, por lo que de inmediato las víctimas tuvieron que recoger sus cosas lo más pronto posible y salir de la zona.
El jefe de operaciones de la DAET, Cristian Nolasco, señaló que "sabemos que en esta zona viven miembros de la Pandilla 18; al otro lado también tenemos (jóvenes) que trafican con droga, viven y recorren miembros de la MS-13. Entonces, hay una situación de estructuras criminales que están infiltradas acá".
Agentes de la Policía Nacional se hicieron presentes para que los afectados pudieran evacuar sin que se les hiciera daño.
Este acontecimiento ha despertado nuevamente el temor de los pobladores de la Villa Nueva y de la ciudadanía en general, quienes han exhortado en reiteradas ocasiones que se tomen efectivas medidas para combatir la delincuencia y garantizar la seguridad.