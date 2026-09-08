Acusan a dos menores por desplazamiento forzado en colonia Villa Nueva

Tegucigalpa, Honduras.- El Ministerio Público (MP) informó que dos menores de edad fueron acusados por desplazamiento forzado en perjuicio de cuatro familias de la colonia Villa Nueva de Tegucigalpa, las cuales fueron obligadas a abandonar sus hogares. La Fiscalía Especial contra el Crimen Organizado (Fescco) presentó acciones penales contra los dos menores, a los cuales se les señala como autores directos de desplazar personas el pasado 6 de septiembre. Las investigaciones de la Fescco apuntan que en el sector 8 de la colonia capitalina, entre siete y ocho hombres se dirigieron a las viviendas de las víctimas, a las cuales "mediante amenazas de muerte, les exigieron abandonar sus hogares en un plazo de 24 horas, advirtiéndoles que atentarían contra sus vidas y las de sus familiares si no cumplían la orden".

A través de denuncias, la Dirección Anti Extorsión y Asociaciones Terroristas (DAET) capturó a un menor al que se le vincula de haber participado en las amenazas. De igual forma, lograron identificar a otro adolescente vinculado a este acto delictivo. En ese sentido, el MP dio a conocer que solicitó la orden de captura contra este individuo. Cabe recordar que el lunes 7 de septiembre, la DAET capturó a un presunto miembro de la Pandilla 18 que habría intimidado a las familias a desalojar sus hogares.