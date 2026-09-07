“No hay presencia policial efectiva”: ASJ alerta tras desplazamientos forzados en Villa Nueva

Tegucigalpa, Honduras.- Al menos 15 familias del sector 8 de la colonia Villa Nueva en Tegucigalpa, denunciaron haber recibido amenazas de estructuras criminales para abandonar sus viviendas, situación que volvió a poner en discusión el control territorial que ejercen estos grupos en distintos sectores de la capital. Ante las denuncias, la Policía Nacional (PN) desplegó 120 agentes en la zona desde la noche del domingo 6 de septiembre, con el objetivo de brindar protección a los habitantes y evitar que más familias fueran desplazadas. Sin embargo, Nelson Castañeda, director de Seguridad y Justicia de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), señaló que el despliegue policial por sí solo no garantiza que las familias puedan regresar o permanecer en sus hogares de manera segura.

“No es un tema nuevo, es un problema que hemos venido identificando desde hace muchos años, que es el tema del control territorial por parte de las estructuras criminales", aseguró. Además, agregó que "un gran porcentaje de las personas que han pedido asilo en Estados Unidos son denuncias por este tipo de hechos, que son desplazados de sus barrios, colonias, casas por parte de estructuras criminales que han recibido amenazas”. Sostuvo que el problema persiste en distintos barrios y colonias porque la presencia de agentes policiales no necesariamente se traduce en una capacidad permanente de respuesta.

¿Funcionan las postas policiales?

El director de Seguridad y Justicia de la ASJ señaló que incluso en sectores donde existen postas policiales puede faltar una capacidad efectiva para responder ante amenazas de estructuras criminales. “No hay una presencia policial efectiva en estos barrios y colonias, aunque haya una posta, pero la posta no tiene capacidad para poder reaccionar y ser, en general, un protocolo de patrullaje constante y detención de esas personas que están vinculadas directamente a estas estructuras”, afirmó. La situación en la Villa Nueva llevó a las autoridades a desplegar un contingente de 120 agentes. El despliegue ha provocado además una fuerte presencia de la Policía Militar de Orden Público (PMOP) en calles y sectores de Villa Nueva, mientras los habitantes demandan una solución que les permita recuperar la tranquilidad. El director de Seguridad y Justicia de la ASJ señaló que incluso en sectores donde existen postas policiales puede faltar una capacidad efectiva para responder ante amenazas de estructuras criminales. “No hay una presencia policial efectiva en estos barrios y colonias, aunque haya una posta, pero la posta no tiene capacidad para poder reaccionar y ser, en general, un protocolo de patrullaje constante y detención de esas personas que están vinculadas directamente a estas estructuras”, lamentó.

De hecho, para Castañeda, uno de los principales retos es que estos operativos no sean únicamente respuestas temporales mientras permanece la atención sobre la zona. “Hoy podemos ver que ya se hizo un desplazamiento a la zona, que hay una saturación masiva de policía, pero no es sostenible, posiblemente ya hoy los que generaron la amenaza no están en el sitio, esperan a que la zona ya no esté caliente para nuevamente regresar", afirmó. En consecuencia, cuestionó: "¿Cómo le asegura el actual gobierno a estas familias que pueden retornar con toda la tranquilidad a sus viviendas? ¿Qué seguro de vida le pueden dar estas personas y que no vaya a haber represalias porque estas organizaciones puedan considerar que estas personas justamente pusieron una denuncia en su contra y después vengan a represalias”.

Desplazamiento forzado