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La DNVT identifica 32 puntos de mototaxis irregulares en Tegucigalpa

La DNVT informó que junto al IHTT analiza medidas para intervenir alrededor de 32 puntos de mototaxis con distintas irregularidades en la capital

  • Actualizado: 07 de septiembre de 2026 a las 13:56
La DNVT identifica 32 puntos de mototaxis irregulares en Tegucigalpa

Como parte de las acciones que se analizan, está el decomiso de vehículos que operen sin cumplir con los requisitos que se requieren.

 Foto: EL HERALDO

Tegucigalpa, Honduras.- La Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT) identificó alrededor de 32 puntos de mototaxis en la capital donde existen irregularidades que deberán ser revisadas junto con el Instituto Hondureño de Transporte Terrestre (IHTT).

El comisionado Lenín Morell, director de la DNVT, explicó que ambas instituciones ya sostuvieron una mesa de trabajo para abordar la situación y definir las medidas que se aplicarán en estos puntos.

Según Morell, entre las irregularidades detectadas hay conductores que no cuentan con permiso de conducir, no cumplen con la edad requerida o carecen de permisos de operación para prestar el servicio de mototaxi.

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“Ya nos sentamos con el Instituto Hondureño de Transporte Terrestre, tuvimos una mesa de trabajo y hay que tomar decisiones”, señaló el director de la DNVT.

Morell indicó que, como parte de las acciones que se analizan, está el decomiso de vehículos que operen sin cumplir con los requisitos que se requieren.

Sin embargo, advirtió que también se contemplan otras tipo de medidas para poder regular el funcionamiento de estos puntos de mototaxis en la capital.

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Cabe destacar que, según recuentos del IHTT, solo en la ciudad capital circulan alrededor de 20,000 mototaxis. La mayoría no cuentan con un permiso de operación.

Aparte de eso, este tipo de vehículos suelen ser manejados por menores de edad que terminan protagonizando actos de imprudencia que ponen en riesgo la vida de peatones y demás conductores.

Miles de capitalinos denuncian a diario la conducción temeraria de algunos conductores de mototaxis; sin embargo, la enorme cantidad de unidades que circulan en la ciudad dificulta las labores de regulación.

Las autoridades afirmaron que ya están armando un plan para evitar que la problemática siga creciendo; no obstante, aún no han brindado una solución definitiva.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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