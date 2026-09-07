La DNVT identifica 32 puntos de mototaxis irregulares en Tegucigalpa

Tegucigalpa, Honduras.- La Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT) identificó alrededor de 32 puntos de mototaxis en la capital donde existen irregularidades que deberán ser revisadas junto con el Instituto Hondureño de Transporte Terrestre (IHTT). El comisionado Lenín Morell, director de la DNVT, explicó que ambas instituciones ya sostuvieron una mesa de trabajo para abordar la situación y definir las medidas que se aplicarán en estos puntos. Según Morell, entre las irregularidades detectadas hay conductores que no cuentan con permiso de conducir, no cumplen con la edad requerida o carecen de permisos de operación para prestar el servicio de mototaxi.

“Ya nos sentamos con el Instituto Hondureño de Transporte Terrestre, tuvimos una mesa de trabajo y hay que tomar decisiones”, señaló el director de la DNVT. Morell indicó que, como parte de las acciones que se analizan, está el decomiso de vehículos que operen sin cumplir con los requisitos que se requieren. Sin embargo, advirtió que también se contemplan otras tipo de medidas para poder regular el funcionamiento de estos puntos de mototaxis en la capital.