Transportistas de carga anuncian preacuerdo con el IHTT, pero mantienen tomas

“Ahorita estamos en un preacuerdo con el Instituto de Transporte para ver si liberamos lo que es el tránsito de equipo liviano y buses. Estamos en la espera de un comunicado del Instituto de Transporte y probablemente en unos par de minutos podamos nosotros liberar el tema de transporte de pasajeros y carros livianos”, declaró.

En medio de las protestas, el dirigente del transporte de carga pesada, Pablo Ruiz, informó que ya sostienen conversaciones con el Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT) y que ya existe un preacuerdo relacionado con la liberación parcial de las vías.

El sector asegura que sus demandas cuentan con respaldo legal y sostiene que la tarifa vigente no puede ser ignorada mientras exista un proceso pendiente en la Corte Suprema de Justicia.

Tegucigalpa, Honduras.- Los transportistas de carga pesada mantienen por segundo día consecutivo las tomas en distintos puntos del país, especialmente en la zona sur de la capital, en exigencia de una tarifa de transporte que consideran justa y acorde a la ley.

Sin embargo, Ruiz dejó claro que las acciones de presión continuarán para el transporte de carga pesada mientras no exista una solución definitiva sobre la tarifa.

“Vamos a mantenernos siempre en la toma de transporte de carga a nivel nacional. Esto es porque uno de los puntos de lo que es la tarifa se está ahorita coordinando con el Instituto de Transporte y hemos llegado a un preacuerdo ahorita en este momento”.

El dirigente explicó que una de las propuestas del sector es que el IHTT sancione a las empresas que incumplan con el pago de la tarifa establecida para el transporte de carga, argumentando que muchas compañías continúan pagando montos inferiores a los acordados.

“Vamos a citar a las empresas que realmente sí están pagando las tarifas y el instituto va a multar a todas aquellas empresas que no estén pagando la tarifa. Pero la idea ahorita de nosotros es realmente no hacerlo con el cohecho y yo voy a ir directamente con las empresas que nos generan acá en la carga”, expresó Ruiz.

Los transportistas insisten en que la tarifa debe respetarse mientras no exista una resolución definitiva por parte de la Corte Suprema de Justicia, al tiempo que advierten que las medidas podrían continuar en diferentes carreteras del país si no se concretan acuerdos con las autoridades y el sector empresarial.

Hasta el momento se han registrado tomas en la salida al sur, al oriente y al norte de la capital. De igual manera, en la zona de San Lorenzo y algunas zonas del norte y Olancho.