Conadeh recibió más de 10,000 quejas por desplazamiento forzado en 10 años

Tegucigalpa, Honduras.- El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh) registró más de 10,000 quejas relacionadas con desplazamiento forzado entre 2015 y 2025, una problemática que continúa afectando a miles de familias hondureñas que abandonan sus hogares debido a la violencia y la falta de protección institucional. Datos de la institución apuntan a que la mayoría de las denuncias corresponde a personas o familias que aún permanecían en sus comunidades, pero enfrentaban un riesgo inminente de desplazamiento. En esa categoría se contabilizaron 6,314 quejas, las cuales involucraron directamente a 14,209 personas que solicitaron protección institucional antes de verse obligadas a abandonar sus hogares. En contraste, otras 3,763 quejas —el 37%— fueron presentadas por personas que ya habían sido desplazadas de sus viviendas, un fenómeno que afectó de manera directa a 10,655 hondureños que perdieron sus viviendas como consecuencia de la violencia.

Ante las incidencias, la titular del Conadeh, Blanca Izaguirre, aseguró que el desplazamiento forzado sigue siendo una de las principales preocupaciones en materia de derechos humanos en Honduras. “El desplazamiento forzado sigue siendo una herida abierta para muchas familias hondureñas, y sigue careciendo de respuestas institucionales que son integrales, articuladas y sostenidas en el tiempo, eso se traduce en una crisis humana que nos convoca a actuar con urgencia”, apuntó. Además, explicó que las cifras reflejan que la mayor parte de las quejas fueron interpuestas por personas que buscaban evitar el desplazamiento, al considerar que sus vidas o las de sus familias estaban en peligro. Sin embargo, unos 24,000 hondureños no lograron permanecer en sus comunidades y abandonaron sus hogares, según las denuncias formalizadas ante el organismo defensor de los derechos humanos.

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