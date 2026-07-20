Mundial 2030 se disputará con 64 selecciones: ¿cuántos cupos para Concacaf?

Asunción, Paraguay.- Alejandro Domínguez, presidente de la Conmebol, ha sorprendido con un anuncio al adelantar que el Mundial 2030 se disputará con 64 selecciones. "¡El próximo se juega en casa! En 2030 se viene el Mundial de Uruguay, Argentina y Paraguay. Una gran oportunidad para el fútbol, para celebrar el Centenario de la Copa del Mundo con una competencia con 64 equipos", escribió en su cuenta de X.

La Copa del Mundo del 2030 se desarrollará en seis países y tres continentes. Las sedes principales serán España, Portugal y Marruecos; mientras Argentina, Paraguay y Uruguay tendrán los partidos inaugurales en su país siendo sedes Buenos Aires, Asunción y Montevideo. De cara a este Mundial la Concacaf iba a tener seis cupos directos y uno a repechaje, ahora subirá el número de cupos para la Confederación a la espera de saber cuántos serán oficialmente. Faltará que la FIFA haga oficial este adelanto de Alejandro Domínguez, aunque se presume que nada cambiará ya que el presidente de la Conmebol es parte de los organizadores en la siguiente Copa del Mundo. A falta del anuncio oficial, el Mundial del 2030 se disputaría con 16 grupos de cuatro selecciones cada sector; la ronda de eliminación directa ahora comenzaría desde 32avos de final.

El Mundial de 2026 fue la primera Copa del Mundo que se celebró con 48 selecciones, sin embargo, a pesar del éxito que tuvo el plan de Gianni Infantino, ahora se pretende que vuelva a aumentar el número de selecciones clasificadas. En días previos, Infantino se refirió a la posibilidad de expandir el certamen: "Es un tema que se ha examinado y debatido en los comités correspondientes una vez que termine este Mundial. Cuando organizas uno, es importante diseñarlo para todo el mundo, no solo para Europa y Sudamérica. Cada nación debería poder soñar con participar".

Anuncio del presidente de Conmebol: