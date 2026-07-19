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Cuándo inicia la eliminatoria de Concacaf al Mundial 2030: podría haber más clasificados

Tras haber finalizado el Mundial 2026, ahora las selecciones de Concacaf deberán pensar en la siguiente Copa del Mundo y los cupos pueden aumentar

  • Actualizado: 19 de julio de 2026 a las 16:40
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Tras haber concluido el Mundial 2026, las selecciones de Concacaf ahora deberán concentrarse en trabajar para la eliminatoria a la Copa del Mundo 2030. ¿Cuándo y cómo será el formato?

 Foto: Cortesía redes
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El Mundial de 2030 se jugará en España, Marruecos y Portugal; además de tener juegos inaugurales en Argentina, Uruguay y Paraguay. Regresan a la eliminatoria los tres del norte: Canadá, Estados Unidos y México.

 Foto: EFE
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La FIFA ha detallado que el próximo Mundial se podría jugar con 64 selecciones y eso haría que la Confederación pueda tener más cupos. Esta sería una buena noticia para Honduras.

Foto: Archivo El Heraldo
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Hasta el momento se conoce que Concacaf tendría 6 cupos directos a la próxima Copa del Mundo del 2030 y uno a repechaje.

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La ronda final de la eliminatoria de Concacaf se jugará a partir de junio de 2028 hasta octubre de 2029.

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En esta ronda final estarán 12 selecciones y habrá tres grupos de cuatro países cada sector, clasificarán de manera directa los primeros y segundos lugares de cada grupo.

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Los cabezas de serie se elegirán por ranking FIFA y ya no tendríamos, por ejemplo, un México vs USA porque estarán en grupos distintos.

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Los dos mejores terceros lugares jugarán entre sí para definir al representante de Concacaf al repechaje intercontinental.

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La segunda ronda de la eliminatoria de Concacaf comenzará durante la segunda mitad de la ventana FIFA de septiembre-octubre de 2027, será aquí cuando Honduras inicie la participación.

 Foto: Cortesía FIFA
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Habrá un Play-In de las Clasificatorias Concacaf que se disputará en noviembre de 2029 y determinará el representante de la Confederación para el Repechaje Intercontinental de la FIFA. La serie entre los dos mejores terceros lugares de la Ronda Final se jugará en formato de eliminación directa a ida y vuelta, con el ganador del marcador global asegurando el boleto de Concacaf al Repechaje Intercontinental de la FIFA.

 Foto: Cortesía redes
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