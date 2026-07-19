Cuándo inicia la eliminatoria de Concacaf al Mundial 2030: podría haber más clasificados

Habrá un Play-In de las Clasificatorias Concacaf que se disputará en noviembre de 2029 y determinará el representante de la Confederación para el Repechaje Intercontinental de la FIFA. La serie entre los dos mejores terceros lugares de la Ronda Final se jugará en formato de eliminación directa a ida y vuelta, con el ganador del marcador global asegurando el boleto de Concacaf al Repechaje Intercontinental de la FIFA.