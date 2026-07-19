Raparse, tatuarse la cara y ¿retirarse? Las promesas de los jugadores de España por ganar el Mundial

Las promesas no fueron exclusivas del vestuario. El presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Rafael Louzán, también se aventuró a lanzar una promesa, muy lejana, al ser preguntado por ello, a tatuarse la cara de Luis de la Fuente. En su caso, se comprometió a realizar el Camino de Santiago desde Sarria -114 kilómetros- para celebrar el segundo Mundial de la historia de la selección española.