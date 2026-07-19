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Llanto de Lamine Yamal y pelea de jugadores: Así celebró España tras coronarse campeón del Mundo

Te mostramos las mejores postales que dejó la celebración de España ante Argentina

  • Actualizado: 19 de julio de 2026 a las 16:07
Llanto de Lamine Yamal y pelea de jugadores: Así celebró España tras coronarse campeón del Mundo
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Héroe de España, pelea de jugadores y lo que hizo Messi con Yamal. Las mejores postales de la celebración de "La Roja" tras ser campeón del Mundial 2026.

 Fotos: EFE.
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Ferran Torrres clavó un gol en el segundo tiempo del alargue y le dio a España su segunda copa del Mundo tras vencer a Argentina 1-0.

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"El Tiburón" recibió un pase de Nico Williams que lo dejó pleno frente al marco para vencer al "Dibu" Martínez y acabar con el sueño de bicampeonato de Argentina.

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Nico Williams y Lamine Yamal se tendieron en el suelo para celebrar tras el pitazo final del partido.
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Yamal se soltó en llanto al lograr quedar campeón en el primer Mundial que disputa y apenas a sus 19 años de edad.
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Todos los reflectores se fueron sobre Lamine Yamal al final del juego. Fue uno de los mejores del torneo United 2026.
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A los jugadores de Argentina no les gusto el triunfo de Argentina y fueron a golpear a los españoles.
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Paredes le propinó un gran empujón a Gabi y de desató la batalla campal frente a árbitros y cuerpo técnico de ambos equipos.

 SARAH YENESEL / EFE
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España no quiso caer en las provocaciones y siguieron con la celebración tras ganarle a la defensora del título del certamen más importante del fútbol.

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"Campeones, campeones", se escuchaba cantar en todo el estadio.
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Del otro lado toro era tristeza, así quedaron los futbolistas de Argentina tras caer frente a España.

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Ferran Torres ha sido bautizado como el "Nuevo Iniesta" de la selección de España.

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Todo es alegría en España tras lograr su segundo campeonato Mundial. Esta vez llegaban como una de las favoritas.

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Jugadores de España celebran al ganar el Mundial de la FIFA 2026 este domingo, frente a Argentina.
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El actor español Javier Bardem (c) celebra el triunfo de su equipo este domingo, en el partido de la final del Mundial de la FIFA 2026 entre España y Argentina en el estadio MetLife en Nueva Jersey.
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El saludo de Messi con Lamine Yamal que quedará para la historia.
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