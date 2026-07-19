Llanto de Lamine Yamal y pelea de jugadores: Así celebró España tras coronarse campeón del Mundo

Héroe de España, pelea de jugadores y lo que hizo Messi con Yamal. Las mejores postales de la celebración de "La Roja" tras ser campeón del Mundial 2026.
Ferran Torrres clavó un gol en el segundo tiempo del alargue y le dio a España su segunda copa del Mundo tras vencer a Argentina 1-0.
"El Tiburón" recibió un pase de Nico Williams que lo dejó pleno frente al marco para vencer al "Dibu" Martínez y acabar con el sueño de bicampeonato de Argentina.
Nico Williams y Lamine Yamal se tendieron en el suelo para celebrar tras el pitazo final del partido.
Yamal se soltó en llanto al lograr quedar campeón en el primer Mundial que disputa y apenas a sus 19 años de edad.
Todos los reflectores se fueron sobre Lamine Yamal al final del juego. Fue uno de los mejores del torneo United 2026.
A los jugadores de Argentina no les gusto el triunfo de Argentina y fueron a golpear a los españoles.
Paredes le propinó un gran empujón a Gabi y de desató la batalla campal frente a árbitros y cuerpo técnico de ambos equipos.
España no quiso caer en las provocaciones y siguieron con la celebración tras ganarle a la defensora del título del certamen más importante del fútbol.
"Campeones, campeones", se escuchaba cantar en todo el estadio.
Del otro lado toro era tristeza, así quedaron los futbolistas de Argentina tras caer frente a España.
Ferran Torres ha sido bautizado como el "Nuevo Iniesta" de la selección de España.
Todo es alegría en España tras lograr su segundo campeonato Mundial. Esta vez llegaban como una de las favoritas.
Jugadores de España celebran al ganar el Mundial de la FIFA 2026 este domingo, frente a Argentina.
El actor español Javier Bardem (c) celebra el triunfo de su equipo este domingo, en el partido de la final del Mundial de la FIFA 2026 entre España y Argentina en el estadio MetLife en Nueva Jersey.
El saludo de Messi con Lamine Yamal que quedará para la historia.